Do aukce míří „šaty pomsty“, jimiž princezna Diana reagovala na nevěru svého manžela, tehdejšího prince Charlese a současného krále Karla III. K mání budou začátkem prosince v aukční síni Sotheby's, stát by mohly v přepočtu až přes čtyři miliony korun. Patří ke kouskům oděvů, které se zapsaly do historie.
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Ceny Emmy vyzdvihly nejlepší televizní počiny roku. V kategorii komedie zvítězil seriál Widow's Bay. Mezi dramaty obhájil prvenství seriál Urgent z lékařského prostředí. Nejlepší minisérií je M.R.D. Saint Louis o nepovedeném milostném trojúhelníku.
Dianiny „šaty pomsty“ jsou na prodej. Ikonickými se staly i ty Lewinské nebo Lady Gaga
Do aukce míří „šaty pomsty“, jimiž princezna Diana reagovala na nevěru svého manžela, tehdejšího prince Charlese a současného krále Karla III. K mání budou začátkem prosince v aukční síni Sotheby's, stát by mohly v přepočtu až přes čtyři miliony korun. Patří ke kouskům oděvů, které se zapsaly do historie.
Klíčníci vyzvedli české korunovační klenoty
Ve svatovítské katedrále se v pondělí odpoledne po roce znovu sešlo sedm klíčníků, kteří otevřeli dveře Korunní komory a vyzvedli z ní korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, žezlo a jablko, které se používaly při korunovaci českých králů, budou od úterý vystavené ve Vladislavském sále Pražského hradu. První čtyři dny si je budou moci prohlédnout školáci, od soboty 19. září do pondělí 28. září se výstava otevře veřejnosti.
VideoTočím pro sebe jako diváka za deset let, říká Hřebejk
Od režiséra Jana Hřebejka vysílá Česká televize aktuálně seriál Na tělo o současných padesátnících, vedle toho Hřebejk chystá Jobovku, tedy příběh pražské rodiny, která se přestěhuje na venkov. „Každý, kdo se na to bude dívat, to bude posuzovat podle svých zkušeností,“ podotkl Hřebejk v Interview ČT24 k diváckému přijetí svých počinů. Při natáčení vede dialog sám se sebou jako potenciálním divákem a ptá se, jestli ho film či seriál bude bavit i za deset let. To se mu stalo při zhlédnutí jeho celovečerního debutu Šakalí léta. Naopak snímek Medvídek podle něho mohl dopadnout lépe.
WP: Kennedyho centrum je na pokraji bankrotu
Kennedyho centrum pro múzická umění ve Washingtonu je na pokraji bankrotu a už v úterý by mohlo zavřít. Napsal to v neděli deník The Washington Post s odvoláním na vedení kulturního střediska, jehož vlastníkem je americká vláda.
Dostojevského román Bílé noci se stal nečekanou senzací na TikToku
Marcelo Nogueira není příliš zběhlý v klasické literatuře, přesto se i tento sedmadvacetiletý brazilský knižní influencer nechal zlákat románem Fjodora Michajloviče Dostojevského Bílé noci – příběhem z 19. století o lásce a osamění, který se nyní stal nečekanou senzací na TikToku, napsala agentura AFP. Dostojevského příběh snílka, který se při procházce Petrohradem setká s mladou ženou, do níž se šíleně zamiluje, se tak v Brazílii stal bestsellerem téměř 180 let po svém vydání.
VideoInspiroval Hrabala i underground. Vycházejí poslední Sebrané spisy Ladislava Klímy
Spisovatel a filozof Ladislav Klíma inspiroval řadu dalších umělců, včetně Bohumila Hrabala nebo představitelů undergroundu. Před třiceti lety vyšel první díl jeho spisů v nákladu přes tisíc kusů. Poslední díl jeho Sebraných spisů vychází nyní. Obsahuje překlady dramat, Klímovy divadelní hry i dramata, která napsal spolu s Arnoštem Dvořákem. Například satiru Matěj Poctivý. Jde o kritiku prvorepublikové společnosti, která byla uvedena v Národním divadle v roce 1922. Stažená byla téměř ihned po premiéře. Klíma byl těžký kuřák a alkoholik, který zemřel v roce 1928 v devětačtyřiceti letech na tuberkulózu. Jeho teď už kompletně vydané spisy čítají téměř šest tisíc stran.
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