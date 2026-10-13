Ministerstvo kultury přehodnocuje podmínky spolupráce s kulturními subjekty

Ministerstvo kultury chce přehodnotit rozsah a podmínky spolupráce s kulturními subjekty, týká se to mimo jiné karlovarského filmového festivalu nebo Pražského jara. Cílem je podle resortu zajistit, aby účelnost a přínosy spolupráce odpovídaly prioritám nové Státní kulturní politiky pro roky 2026 až 2029.
„Nová memoranda mají jasně vymezit, jak jednotliví partneři přispějí k rozvoji české kultury v souladu s prioritami státu. Součástí budou konkrétní úkoly, očekávané výsledky a způsob jejich vyhodnocování,“ uvedlo ministerstvo. Dohodnuté závazky mají podle něj být součástí akčního plánu implementace Státní kulturní politiky.
Resort mění dosavadní model spolupráce s karlovarským filmovým festivalem. „Stávající smlouva projde zásadní revizí. Cílem je přehodnotit dosavadní rozsah a podmínky spolupráce. Ministerstvo bude s pořadatelem festivalu, společností Film Servis Festival Karlovy Vary, jednat o jeho novém nastavení,“ informoval úřad.
S festivalem Pražské jaro resort Oty Klempíře (za Motoristy) jedná o širším zpřístupnění kulturní nabídky, rozvoji vzdělávacích aktivit a podpoře mladých talentů. V případě dohody očekává sjednání smluv v horizontu několika týdnů. Resort také jmenovitě zmínil Smetanovu Litomyšl, festival Janáček Brno, zlínský filmový festival, divadelní Ceny Thálie a spolupráci s dalšími institucemi včetně české zahraniční kulturní prezentace.
„Ministerstvo bude postupovat individuálně s ohledem na charakter jednotlivých partnerství a jejich dosavadní závazky. Smyslem revize není ukončování spolupráce s významnými kulturními institucemi a pořadateli, ale její účelnější nastavení v souladu s aktuálními prioritami státu,“ sdělil resort.
Strategie
Nově přijatá státní kulturní strategie do roku 2029 označila za prioritu podporu živého umění a dostupnosti kulturní nabídky v celém Česku. „Podpora bude směřovat zejména ke stabilizaci podmínek pro profesionální divadla, orchestry, sbory a další kulturní organizace, k podpoře kulturních projektů, festivalů, koncertů a dalších uměleckých aktivit a k rozvoji veřejných informačních služeb knihoven, jejich digitálních služeb a podpory čtenářství,“ stojí ve schváleném dokumentu.
Státní kulturní politiku kritizovali například opoziční Piráti, podle kterých zcela ignoruje odbornou veřejnost a klíčové zástupce kulturního sektoru. V prohlášení Kulturní a kreativní federace k jednáním s ministerstvem se píše, že profesní organizace a asociace celou dobu vystupují vůči kabinetu ministra korektně a profesionálně, ale jsou opakovaně obcházeny a obelhávány.
Navržený rozpočet ministerstva na rok 2027 počítá s celkovými výdaji 19,26 miliardy. Je to o 1,66 miliardy korun víc, než činí rozpočet letošní. Proti letošku vláda při schvalování návrhu zvýšila prostředky především pro příspěvkové organizace ministerstva, nikoli pro živou kulturu. Na ni a na takzvané kulturní služby má jít v příštím roce asi 1,25 miliardy korun. Na podporu profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů počítá návrh s 300 miliony korun, což je o padesát milionů méně než letos. Profesní asociace požadovaly navýšení této položky na půl miliardy korun.