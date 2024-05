ŽIVĚ: Sněmovna rozhodne o podobě milostivého léta u dluhů na zdravotních odvodech

Sněmovna na odpoledním jednání rozhodne o podobě takzvaného milostivého léta u dluhů na zdravotním pojištění. Návrh zákona vrátil poslancům s úpravami Senát. Na programu by měly být také předlohy ve druhém čtení, v němž mohou poslanci předkládat pozměňovací návrhy. V úvodu schůze se ale očekává delší debata o jejím programu.

Pravděpodobně již poslední součást takzvaného milostivého léta dá některým dlužníkům odvodů na veřejné zdravotní pojištění šanci na jejich snazší vyrovnání. Pokud by se přihlásili k úhradě dlužného pojistného, nemuseli by platit penále a exekuční náklady.

Sněmovní verze předlohy předpokládá mimořádnou úlevu jen pro případy, kdy pojistné i penále vymáhá pojišťovna v daňové exekuci. Senátoři tvrdí, že by se týkala řádově jen stovek lidí. Horní komora proto navrhla jejich okruh rozšířit. Šanci by dostali všichni, po nichž zdravotní pojišťovny nevymáhají dluhy soudní exekucí. Existují totiž i různé další postupy vymáhání, které sněmovní návrh opomíjí.

Ve druhém čtení je například vládní novela, která omezí rozhodování soudů v senátech, tedy s laickými přísedícími. Poslanci by se ve stejné fázi sněmovního projednávání mohli zabývat také zakotvením povinnosti hlásit úřadům převoz více než patnácti tisíc eur (asi 380 tisíc korun) v hotovosti do jiného státu Evropské unie a zajištěním zázemí pro nově zvoleného prezidenta před jeho nástupem do úřadu.