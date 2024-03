ŽIVĚ: Poslanci debatují o úpravě pravidel pro nominace prezidentských kandidátů

Vládní novela o prezidentské volbě předpokládá, že poslanci a senátoři by měli možnost podpořit podpisem kandidaturu jen jednoho uchazeče. Lidé by mohli podepisovat petice občanských kandidátů také on-line.

Zpřesnění spotřebitelského zákona

Dolní komora na úvod středeční schůze schválila zpřesnění přestupkové části spotřebitelského zákona. Nynější znění přestupkové části zákona vyvolává podle předkladatelů právní nejistotu ohledně dozorových orgánů a jejich působnosti. „Současný stav by mohl umožňovat více interpretací, včetně takové, podle které by bylo znemožněno projednat přestupky jiným správním orgánem než Českou obchodní inspekcí,“ uvedli předkladatelé v čele s Michaelem Ratajem (STAN) v důvodové zprávě. Takový přístup by byl podle nich nepřijatelný a mohl by ochromit dozor nad zákonnými právy spotřebitelů.

Nepřesnost vznikla podle autorů novely při dřívější změně zákona. Přestupková část opominula jiné dozorové orgány, k nimž patří Energetický regulační úřad, Český telekomunikační úřad, živnostenské a celní úřady, Česká národní banka, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, krajské hygienické stanice, Státní ústav pro kontrolu léčiv a Státní veterinární správa, vyplývá z důvodové zprávy. Předloha tuto situaci napravuje.

Úpravy by měly být účinné nestandardně hned po vyhlášení novely ve Sbírce zákonů. „Možná rizika je nutné v co možná nejkratší době napravit a jednoznačně a v procesních úkonech předvídatelně stanovit, že k projednávání přestupků jsou příslušné veškeré správní orgány, jimž je zákonem stanovena působnost pro výkon dozoru,“ stojí ve zdůvodnění.

Další body programu

Sněmovna by ve středu navíc mohla zrychleně schvalovat návrh na možnost snazšího vyrovnání dlužných zdravotních odvodů. V úvodním kole je na programu ústavní ochrana vody nebo úprava kárných řízení se soudci, státními zástupci a exekutory. Je možné, že aspoň k některým z těchto předloh se poslanci dostanou až v pátek.