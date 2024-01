ŽIVĚ: Sněmovna se chystá završit první kolo projednávání korespondenční volby

Sněmovna by měla ve čtvrtek dokončit úvodní kolo debaty o uzákonění možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí. Dolní komora ve středu stanovila na návrh vládního tábora pevný termín pro zahájení hlasování na 15:00, čímž by završila první čtení sporné novely. Následně se poslanci sejdou z podnětu ANO k návrhu zákona tohoto hnutí o celostátním referendu a pak ještě rovněž z iniciativy ANO k předlohám šestice krajů ke změnám v rozpočtovém určení daní. Očekává se, že schválení návrhů programu těchto mimořádných schůzí koaliční většina neumožní.

Při hlasování o novele o volbě poštou by měli poslanci hlasovat nejprve o návrhu opozičního hnutí SPD na zamítnutí předlohy a o návrhu ANO na její vrácení předkladatelům k přepracování. Očekává se, že opozice vzhledem ke koaliční většině neuspěje. Následně by sněmovna postoupila volební novelu k projednání do svých výborů. Stanovení pevného času pro hlasování ale vzbudilo silný opoziční odpor. Z hnutí ANO zaznělo, že jeho poslanci na svá práva daná jednacím řádem nerezignují.

Sněmovní jednání o korespondenční volbě zabralo od jeho zahájení zhruba 57,5 hodiny čistého času. Sněmovní systém evidoval v závěru středečního jednacího dne ještě 25 poslaneckých přihlášek do řádné debaty, která pokračuje od čtvrtečního rána. Zákonodárci v ní mohou promluvit nejvýše dvakrát po deseti minutách. Omezení se ale nevztahuje na řečníky s přednostním právem ani na takzvané krátké faktické poznámky.