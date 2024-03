ŽIVĚ: Poslanci projednají další verzi milostivého léta, týká se dluhů na zdravotním pojištění

Sněmovna by mohla schválit poslanecký návrh na možnost snazšího vyrovnání dlužných zdravotních odvodů. V úvodním kole má na programu například ústavní ochranu vody a úpravu kárných řízení se soudci, státními zástupci a exekutory. Do závěrečného schvalování by poslanci měli poslat novelu, kterou chce ministerstvo práce a sociálních věcí zvýšit od července některé příspěvky na péči pro lidi se zdravotním postižením.

Zavedení mimořádné úlevy u dluhu na zdravotním pojištění naváže na předchozí takzvaná milostivá léta. Pokud by se dlužníci přihlásili k úhradě dlužného pojistného, které už pojišťovna vymáhá daňovou exekucí, nemuseli by platit penále a exekuční náklady. Předkladatelé návrhu, skupina poslanců opozičního hnutí ANO a vládních KDU-ČSL, STAN a Pirátů chtějí, aby jej dolní komora schválila zrychleně v prvním čtení.

Prominutí penále a dodatečných nákladů by se podle předlohy mohlo týkat lidí, proti kterým byla nařízena daňová exekuce nejpozději do konce loňského roku. K úhradě dlužného zdravotního pojištění by se museli přihlásit od začátku července do konce listopadu. Zaplatit by je museli do konce roku, u vyšších částek by byl možný splátkový kalendář.