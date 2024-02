Příspěvky na péči by se neměly od července zvedat plošně, oznámil Jurečka

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) představil zamýšlené zvýšení příspěvků na péči. Podle resortu se na návrhu po sérii jednání shodli politici koalice. Navýšení se bude lišit podle stupně závislosti, zaměřený je hlavně pro osoby, které vyžadují vyšší stupně. Nejvíc podle ministra dostanou přidáno ti, kteří jsou ve čtvrtém stupni a v domácí péči, celkem půjde o 7800 korun navíc. Nejnižší stupeň by se navyšovat neměl. Výdaje by ročně měly vzrůst zhruba o sedm miliard korun.

„Povede to ke zlepšení kvality jejich života, ve čtvrtém stupni pracuje více než pět se lidí. Je to nějaký mezikrok, abychom dokázali tyto domácnosti podpořit,“ upřesnil Jurečka. Uvedl také, že klient v domácím prostředí stojí méně státních finančních prostředků než ten, který je v pobytové službě. „Je to pak finančně náročnější,“ dodal.

Lidé ve čtvrtém stupni v pobytových zařízeních si pak polepší o 3800 korun, ve třetím stupni dostanou o dva tisíce korun více a lidé ve druhém stupni budou mít nově navíc pět set korun. Podle návrhu by se tak od července mělo dospělým vyplácet 880, 4900, 14 800 a 23 tisíc korun. Lidé s nejvyšší dávkou, kteří jsou v domácí péči, by měli dostávat 27 tisíc korun. Pro děti by měly být částky 3300, 7400, 16 100, 23 tisíc a v domácím prostředí pak také 27 tisíc korun.

Příspěvek se poskytuje od roku 2007 postiženým a seniorům na zajištění péče v zařízení či doma. Dospělí teď dostávají podle své závislosti na pomoci měsíčně 880, 4400, 12 800 a 19 200 korun a děti 3300, 6600, 13 900 a 19 200 korun.