Sněmovna neprojednala zvýšení příspěvků na péči, koaliční většina zamítla návrh programu schůze iniciované hnutím ANO

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce, aby výši příspěvků nestanovoval přímo zákon, ale aby ji mohla měnit svým nařízením vláda v návaznosti na růst cen. Jurečka upřesnil, že novela je v legislativním procesu. „Je tady jasný závazek, byl řečen veřejně, že nejpozději od 1. července příspěvek na péči je nutné zvýšit,“ podotkl ministr. Podle dřívějších informací by to mohlo být o čtvrtinu.

Příspěvky na péči by měly podle představ poslanců ANO vzrůst o desetinu lidem do osmnácti let věku ve všech čtyřech stupních závislosti na pomoci druhých. O deset procent by novela zvyšovala také příspěvky lidem starším osmnácti let ve třetím a čtvrtém stupni závislosti. V prvním stupni by příspěvek vzrostl z 880 korun na 2000 korun a ve druhém stupni z 4400 korun na 6400 korun.

Naposledy se příspěvky plošně zvyšovaly v roce 2016, o dva roky později vzrostly částky pro třetí a čtvrtý stupeň závislosti na pomoci jiných. Lidé do osmnácti let věku dostávají v současnosti podle stupně závislosti 3300 korun, 6600 korun, 13 900 korun, nebo 19 200 korun měsíčně. Novela ANO by částky zvedla na 3630 korun, 7260 korun, 15 290 korun a na 21 120 korun za měsíc. Lidem starším osmnácti let ve třetím stupni závislosti by příspěvek vzrostl o 1280 na 14 080 korun a ve čtvrtém stupni o 1920 korun na 21 120 korun.

Ve sněmovně je v podstatě od začátku volebního období novela poslanců opozičního hnutí SPD, která zvyšuje příspěvky na péči lidem v prvním a druhém stupni závislosti na pomoci druhých. Dolní komora předloni v prosinci tuto předlohu v úvodním kole jen rozjednala. „Vláda brání tento návrh řádně doprojednat,“ uvedl v pátek předseda poslanců SPD Radim Fiala. Nynější částky jsou podle něj neúnosné, když od posledního zvýšení příspěvků činila inflace v souhrnu asi čtyřicet procent, dodal.