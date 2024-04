Sociální služby se obávají o peníze. Tvrdí, že jim ministerstvo poslalo chybná pověření

Sociální služby působící ve více regionech se obávají, že kvůli nedostatku peněz budou muset omezit provoz. Typicky jde o různé krizové linky nebo poradny. Částečně je dotuje stát a další příspěvky získávají od krajů nebo obcí. Ty ale peníze uvolní, až když jim provozovatelé doloží pověření od ministerstva práce. Profesní unie říká, že to však letos přišlo s chybami. Úřad proto rozeslal upravené dokumenty znovu. Ale ani druhé verze podle Unie sociálních služeb nejsou správné. Resort ale tvrdí, že dokumenty jsou v pořádku.

Čtrnáctiletá Jasmína dochází poslední dva roky do brněnského centra. „Je to celý její svět. Protože ona je nemluvící autistka, má vývojovou dysfázii a různé další přidružené komplikace,“ podotýká její matka Jana Kovaříková, která si dnes už péči o dceru bez této pomoci neumí představit.

Jenže i organizaci hrozí, že během letošního roku bude muset služby omezovat. Teď se v pobočce starají o pět set klientů. Na peníze od města nebo kraje zatím nedosáhli. „Obce nás vyřazují ze svých dotačních řízení, protože nemáme pořád pověření, které jim můžeme předložit a které je správné,“ vysvětluje Kateřina Valachová, ředitelka pobočky organizace Za sklem v Brně a Kyjově.

„Bez toho pověření nejste schopna získat spolufinancování ze strany municipalit – ať už jsou to kraje, obce, nebo města. Staví nás to do ohromné nejistoty,“ podotýká předseda Unie sociálních služeb Vojtěch Kubec.

Pověření s chybami

Pověření sice už ministerstvo poskytovatelům poslalo, podle profesní unie ale často s chybami. Úřad proto rozeslal dokumenty znovu – upravené a vůči službám ze svého pohledu vstřícnější.

„Pověření byla rozeslaná minulý týden, takže předpokládáme, že by je měli mít už všichni,“ uvedla ředitelka sekce rodinné politiky a sociálních služeb ministerstva práce a sociálních věcí Zdislava Odstrčilová.



Ale ani druhé verze podle Unie sociálních služeb nejsou správné. Upozorňuje třeba na nesrovnalosti v počtech lůžek a úvazků. Resort si stojí za tím, že jsou pověření v pořádku a vychází z údajů od jednotlivých poskytovatelů.

Pokud chtějí některé parametry změnit, je ministerstvo připraveno jednat individuálně. Výhrady proberou obě strany sporu ve středu na společné videokonferenci.