Nelze rezignovat na obranu demokracie, řekla na sněmu Pekarová Adamová

Končící šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová vyzvala stranu, aby se dívala dopředu a aby dělala politiku pro lidi, ne pro sebe. Nelze podle ní rezignovat na obranu demokracie. O novém vedení strany rozhodne v Praze téměř dvě stě delegátů. Pekarová Adamová funkci neobhajuje. Zatím jediným uchazečem o její post je místopředseda Matěj Ondřej Havel. Straníci zdůrazňují, že další kandidát se může přihlásit přímo na sněmu.
Pekarová Adamová oznámila svůj odchod ze zdravotních důvodů v únoru, neobhajovala ani svůj post ve sněmovně. „Neprožívám to s nějakou velkou nostalgií, spíš s takovým očekáváním, co přinese dnešní sněm, jak dopadne. A těším se na tu další etapu,“ řekla v sobotu.
„Setkávat se s lidmi je základ. Je velmi nabíjející vidět, kolik šikovných lidí v Česku žije,“ uvedla následně v projevu před delegáty. „Nevracejte se k minulosti,“ vyzvala stranu. „Je třeba se z minulosti poučit a dívat se dopředu. Je třeba být otevřený budoucnosti a aktivně se podílet na formování její podoby,“ prohlásila politička. „Neděláme politiku pro sebe, ale pro lidi, musíme vědět, co je trápí,“ zdůraznila.
Nalézt odvahu se vzepřít
Varovala před radikalizací, která je „současným jevem všude ve světě. „Společnosti se polarizují, na vzestupu je autoritářství. Konzervatismus se stává pro mnohé zástěrkou pro mnohem méně demokratický způsob vládnutí,“ upozornila končící předsedkyně TOP 09. Morálka se podle Pekarové Adamové zesměšňuje a svoboda slova je zneužívána.
Dostatek odvahy se těmto tendencím vzepřít a umět prosazovat řešení. „Stojíme na straně Ukrajiny a na straně dodržování pravidel,“ konstatovala politička, která vyzdvihla společenskou zodpovědnost.
I když je třeba respektovat výsledky voleb, neznamená to mlčky přihlížet dalšímu vývoji, komentovala Pekarová Adamová vznikající vládní koalici ANO, SPD a Motoristů, která podle ní představuje bezpečnostní riziko pro Česko. Na obranu demokracie nelze rezignovat, zdůraznila politička.
„Naše vláda zvládla mnohem víc než zahraniční politiku, za kterou je chválena,“ míní Pekarová Adamová, která novému vedeni TOP 09 popřála „hodně sil, energie a dobrých nápadů“. „Budu pomáhat a ne škodit,“ slíbila.
Havel se chce zasazovat o přijetí eura
Podle Havla by TOP 09 měla zůstat ukotvená doprava. Jako taková má podle něj větší potenciál, než činí její aktuální preference. „My si musíme velmi dobře nastavit komunikaci témat. TOP 09 je pravicová proevropská strana. Nemá žádnou alternativu. Je tady jenom TOP 09 v tomto zaměření. To znamená – my musíme velmi naléhavě komunikovat tuhle naši politiku, proevropskou pravicovou,“ prohlásil kandidát na šéfa strany.
„V příštích dvou letech by nás měla provázet spolupráce,“ uvedl dále Havel. Strana podle něj musí stát na straně lidských práv a trpělivě vysvětlovat, že Česko musí přijmout euro, míní. „Je tu jednoznačně poptávka, aby tu byl mluvčí podnikatelů, pravicového prostředí,“ prohlásil kandidát.
Souboj o další funkce
Do volby jde Havel s podporou dosavadního prvního místopředsedy Vlastimila Válka, který chce obhájit svůj mandát. Nominaci na statutárního zástupce předsedy mají také Marek Ženíšek a šéf poslanecké frakce TOP 09 Jan Jakob.
O post řadového místopředsedy se chce ucházet poslanec Jiří Pospíšil, který uvažoval o kandidatuře na nejvyšší stranický post, nakonec ale chce dát přednost rodině. „Jsem připraven TOP 09 pomáhat a být ve vedení, jen funkce předsedy je natolik časově náročná, že si nedovedu představit, jak bych skloubil funkci otce a funkci lídra politické strany,“ sdělil Pospíšil.
Nominace z krajů na místopředsedy či členy předsednictva mají například také Giancarlo Lamberti z Prahy, Ondřej Müller z Pardubic či někdejší místopředseda strany Lukáš Otys.
Zakladatel TOP 09 a bývalý předseda strany Miroslav Kalousek dorazil na sněm jako host, ze strany před rokem vystoupil. „Jsem bezpartijní čestný host. Nebývá zvykem hostů, aby hostiteli říkal, jak si má přestavět nábytek nebo umýt okna,“ řekl novinářům. Radit straně proto nijak neplánuje. Dotaz, zda přemýšlel o návratu do vedení TOP 09 a vysoké politiky pouze glosoval. „Počkejte, tak do vysoké politiky, nebo do vedení TOP 09?“ uvedl.
Projev bude mít i Fiala
Na sněmu v pražském Hotelu Don Giovanni vystoupí zástupci dosavadních koaličních partnerů TOP 09 v koalici SPOLU a vládě – premiér v demisi a předseda ODS Petr Fiala, předseda lidovců Marek Výborný a místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček.
SPOLU a Starostové v říjnových volbách neobhájili vládní pozice a směřují do opozice. Vládu skládá hnutí ANO Andreje Babiše spolu s SPD a Motoristy. Dosavadní koalici čeká jednání o podobě další spolupráce.
