TOP 09 by měla být do budoucna schopná kandidovat samostatně, myslí si Havel


před 6 mminutami|Zdroj: ČT24
27 minut
Interview ČT24: Matěj Ondřej Havel (TOP 09)
Zdroj: ČT24

Zabývat se nyní budoucností koalice SPOLU není aktuální, řekl znovuzvolený poslanec Matěj Ondřej Havel (TOP 09) v Interview moderovaném Terezou Kručinskou. „Myslím, že budoucí spolupráce, i když tomu budeme říkat koalice SPOLU, nebo možná nějak jinak, bude dávat smysl,“ dodal. V pořadu sdělil, že se na základě toho, že se mu podařilo obhájit poslanecký mandát, rozhodl kandidovat na nového předsedu TOP 09. Jako nový šéf strany by rád stranu viděl v takové kondici, aby byla schopna kandidovat samostatně.

