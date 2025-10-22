TOP 09 by měla být do budoucna schopná kandidovat samostatně, myslí si Havel

27 minut
Zabývat se nyní budoucností koalice SPOLU není aktuální, řekl znovuzvolený poslanec Matěj Ondřej Havel (TOP 09) v Interview moderovaném Terezou Kručinskou. „Myslím, že budoucí spolupráce, i když tomu budeme říkat koalice SPOLU, nebo možná nějak jinak, bude dávat smysl,“ dodal. V pořadu sdělil, že se na základě toho, že se mu podařilo obhájit poslanecký mandát, rozhodl kandidovat na nového předsedu TOP 09. Jako nový šéf strany by rád stranu viděl v takové kondici, aby byla schopna kandidovat samostatně.