VideoVláda změnami neřeší problémy státní správy, říká Dvořák. Ožanová: Zjednodušení bylo třeba


před 29 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Sněmovna odsouhlasila změnu pravidel zaměstnávání státních úředníků. Podle vládních politiků usnadní jejich výměnu. Opozice varuje před politizací státní správy. „Současný zákon, který jsme nyní zrušili, byl už přebujelý, včetně různých metodik a podobně. A něco tak složitého a problematického už ani nejde ve své podstatě opravit,“ hájila v Událostech, komentářích změnu poslankyně Zuzana Ožanová (ANO). Podle poslance Karla Dvořáka (STAN) změny reálné problémy státní správy neřeší. „Za mě to je jasný důkaz toho, že účelem není zlepšit fungování státní správy, ale zjednodušit současné vládě, aby se mohla lépe zbavovat lidí, kteří se jí nebudou hodit,“ uvedl Dvořák. Debatou provázel Lukáš Dolanský.

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