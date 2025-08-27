Ministři končícího kabinetu Petra Fialy (ODS) probírali na zasedání vlády zmenšení administrativní zátěže. Pět týdnů před sněmovními volbami kabinet schválili obsah čtvrtého takzvaného antibyrokratického balíčku, jde o tři desítky návrhů. Po oficiálním zasedání se ministři budou věnovat přípravě rozpočtu na příští rok.
Kabinet posuzoval také dar starších počítačových sestav z majetku ministerstva vnitra školám na Ukrajině či návrh na jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.
O rozpočtu začne vláda naplno debatovat až v září, poté co dostane od ministerstva financí technický návrh, uvedl Fiala před týdnem. Za jeden z limitů pro podobu rozpočtu označil maximální výši schodku 280 miliard korun.
Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) počítá právě se schodkem kolem 280 miliard. Součástí budou výdaje na obranu ve výši minimálně 2,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP) i návratná půjčka na výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany. O přesné výši plánovaných výdajů na obranu se ještě povede ve vládě diskuse.
Ministři označují za priority pro veřejné výdaje investice do výstavby bytů i dopravní infrastruktury. Za důležitý považují i růst výdajů na obranu s ohledem na mezinárodní bezpečnostní situaci. Jednat chtějí o výši národních dotací. Šéfové resortů při příchodu na jednání vlády prohlásili, že ve státním rozpočtu na příští rok nebudou chybět národní dotace na dobrovolné hasiče či Horskou službu.
Technický návrh rozpočtu ministerstvo financí vypracuje k neděli 31. srpna. Vláda po úpravách plynoucích z politické diskuse musí návrh poslat sněmovně na konci září. Do rozpočtového procesu zasáhnou letos volby, které se uskuteční na počátku října. Rozpočet tak už bude schvalovat sněmovna v novém složení.