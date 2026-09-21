Univerzity řeší duševní zdraví studentů

Nové kontaktní místo na Univerzitě Hradec Králové (UHK) nebo vyšší kapacity psychologických poraden a podpůrných skupin na vysokých školách v Praze a Brně. Se začátkem akademického roku rozšiřují některé univerzity podporu duševního zdraví svých studentů, zjistila ČT. Podle Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) může být studium na vysoké škole náročné a stresující. Podle jeho nově zveřejněné studie přes čtyřicet procent studentů popsalo známky středně těžké až těžké deprese.
Na UHK začalo fungovat nové kontaktní místo. „Vzniká jako snadno dostupný první bod kontaktu pro studující, kteří se ocitnou v obtížné studijní, osobní, sociální nebo psychické situaci a nevědí, kam se obrátit,“ řekla vedoucí UHK Pointu Ivana Bauerová. Krizová poradkyně studenta vyslechne a pomůže najít konkrétní službu v rámci univerzity nebo mimo ni.
Masarykova univerzita (MUNI) v Brně navyšuje kapacitu psychologických poradenských skupin ze čtyř na šest. „Skupiny nabízí psychologickou podporu či trénink dovedností pro budování psychické odolnosti a zároveň možnost seznámit se a být součástí společenství,“ uvedla vedoucí poradenského centra univerzity Silvie Šimonová.
Kromě skupinových poraden funguje na univerzitách i individuální psychologické poradenství. To nenahrazuje terapii, ale poskytuje krátkodobou psychologickou pomoc.
MUNI poskytuje prezenční i on-line psychologické poradenství. Čekací doba může být dle Šimonové na konci semestru až osm týdnů.
I Univerzita Karlova v Praze o poradenství eviduje velký zájem. „Poradenské kapacity rostou dlouhodobě, v průměru o pětadvacet procent ročně, v posledních letech to znamená přírůstek přibližně okolo čtyř až pěti set konzultací každý rok,“ sdělila mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
„Blíž k sobě, blíž k druhým“
Pro nové studenty připravila MUNI také webinář ‚SOS Prvákoviny‘. „Ten má studujícím představit podpůrnou síť a pomoci vykročit do prvního semestru v psychické pohodě,“ vysvětlila Šimonová s tím, že webinář poradí studentům v nečekané situaci.
Šest navazujících setkání během semestru k posílení duševního zdraví i vztahům kolem sebe „Blíž k sobě, blíž k druhým“, připravila Univerzita Pardubice. „Aby studenti porozuměli lépe sami sobě a pracovali s vlastními limity,“ uvedla odborná referentka Lenka Krejčíková.
Západočeská univerzita v Plzni spolu s bavorskou univerzitou OTH Amberg-Weiden spustila přeshraniční projekt Kompass. Ten cílí na studenty, kteří si o pomoc sami včas neřeknou. „Cílem je přijít se systémem, který včas a automaticky upozorní poradkyně na studující, kteří vykazují zhoršení studijních výsledků. Poradenské centrum jim nabídne konzultaci s cílem zjistit, kde je problém,“ popsala mluvčí univerzity Andrea Čandová.
Univerzita Palackého v Olomouci podle mluvčího Egona Havrlanta připravuje například on-line program sebekoučování v oblasti well-beingu a odolnosti.
Na stres a duševní pohodu se zaměřil nově publikovaný výzkum NÚDZ ve spolupráci s Asociací vysokoškolských poradců. Zapojilo se do něj téměř 19 tisíc studentů z dvaceti vysokých škol. Více než polovina odpověděla, že vnímá sníženou spokojenost se současnou životní situací. Známky středně těžké až těžké deprese popsalo 44 procent studentů.