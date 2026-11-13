Soudy po komunálních volbách v Česku zasáhly do výsledků v 21 obcích nebo městských částech, taková je bilance měsíc po vyhlášení výsledků ve sbírce zákonů. Oproti minulým volbám je to čtyřnásobně víc. „Dáváme to do souvislosti s rozšířenějším používáním umělé inteligence na straně navrhovatelů. Návrhy jsou propracovanější a sofistikovanější,“ sdělila místopředsedkyně Krajského soudu v Praze Lenka Bursíková. Souhrnně přešlo mezi kandidátkami nebo kandidáty 15 mandátů. Změní se třeba složení zastupitelstva ve Slatiňanech na Chrudimsku nebo v Kladně – největším městě Středočeského kraje. Na čtyřech místech se bude hlasování opakovat – třeba na Příbramsku nebo na Teplicku – a v dalších sedmnácti případech soudy opravily sčítání nebo změnily obsazení zastupitelstev.
VideoSoudy zasáhly do výsledků komunálních voleb v 21 obcích
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