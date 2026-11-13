VideoSoudy zasáhly do výsledků komunálních voleb v 21 obcích


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Soudy po komunálních volbách v Česku zasáhly do výsledků v 21 obcích nebo městských částech, taková je bilance měsíc po vyhlášení výsledků ve sbírce zákonů. Oproti minulým volbám je to čtyřnásobně víc. „Dáváme to do souvislosti s rozšířenějším používáním umělé inteligence na straně navrhovatelů. Návrhy jsou propracovanější a sofistikovanější,“ sdělila místopředsedkyně Krajského soudu v Praze Lenka Bursíková. Souhrnně přešlo mezi kandidátkami nebo kandidáty 15 mandátů. Změní se třeba složení zastupitelstva ve Slatiňanech na Chrudimsku nebo v Kladně – největším městě Středočeského kraje. Na čtyřech místech se bude hlasování opakovat – třeba na Příbramsku nebo na Teplicku – a v dalších sedmnácti případech soudy opravily sčítání nebo změnily obsazení zastupitelstev.

Výběr redakce

Evropu v jednáních o Ukrajině zastoupí tým pěti zemí, oznámil Costa

Evropu v jednáních o Ukrajině zastoupí tým pěti zemí, oznámil Costa

18:45Aktualizovánopřed 17 mminutami
Mladí lidé převzali ocenění za snahu proměňovat okolí

VideoMladí lidé převzali ocenění za snahu proměňovat okolí

před 56 mminutami
USA ustoupily Rusku, kývly na debatu o „nové Jaltě”

USA ustoupily Rusku, kývly na debatu o „nové Jaltě”

před 3 hhodinami
Šebestyán odvolal všechny členy Rady Vinařského fondu kvůli zjištění NKÚ

Šebestyán odvolal všechny členy Rady Vinařského fondu kvůli zjištění NKÚ

12:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami
„Raketové město“ část Íránců pobouřilo, Teherán ruší limity u střel

„Raketové město“ část Íránců pobouřilo, Teherán ruší limity u střel

před 4 hhodinami
Kuba varuje před možností nedostatku vody. Přes zimu budou srážky, předpovídá model

Kuba varuje před možností nedostatku vody. Přes zimu budou srážky, předpovídá model

12:42Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Německo kvůli hybridním hrozbám rozšíří kompetence tajných služeb

Německo kvůli hybridním hrozbám rozšíří kompetence tajných služeb

před 6 hhodinami
Tisícileté deště, povodně, stavy nouze. El Niño ukazuje v Americe svou extrémní podobu

Tisícileté deště, povodně, stavy nouze. El Niño ukazuje v Americe svou extrémní podobu

před 9 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoMladí lidé převzali ocenění za snahu proměňovat okolí

Mladí lidé, kteří se snaží změnit své okolí, převzali Ceny Jana Opletala. Udílí je spolek Díky, že můžem společně se Studentskou komorou Rady vysokých škol. Mezi trojicí oceněných je i Petr Banda. Ten prostřednictvím besed a dalších aktivit motivuje romskou mládež k zapojení do veřejného života.
před 56 mminutami

VideoSoudy zasáhly do výsledků komunálních voleb v 21 obcích

Soudy po komunálních volbách v Česku zasáhly do výsledků v 21 obcích nebo městských částech, taková je bilance měsíc po vyhlášení výsledků ve sbírce zákonů. Oproti minulým volbám je to čtyřnásobně víc. „Dáváme to do souvislosti s rozšířenějším používáním umělé inteligence na straně navrhovatelů. Návrhy jsou propracovanější a sofistikovanější,“ sdělila místopředsedkyně Krajského soudu v Praze Lenka Bursíková. Souhrnně přešlo mezi kandidátkami nebo kandidáty 15 mandátů. Změní se třeba složení zastupitelstva ve Slatiňanech na Chrudimsku nebo v Kladně – největším městě Středočeského kraje. Na čtyřech místech se bude hlasování opakovat – třeba na Příbramsku nebo na Teplicku – a v dalších sedmnácti případech soudy opravily sčítání nebo změnily obsazení zastupitelstev.
před 1 hhodinou

Vláda nezakáže hokejistům hrát proti Rusům, řekl Šťastný

Vláda podle ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé) nepočítá se schválením zákona či jiného opatření, kterým by zakázala reprezentantům Česka nastupovat proti Rusku. Znamenalo by to podle něj zásah do samosprávy sportovních svazů, které to musí řešit samy. Šéf hokejového svazu Alois Hadamczik minulý týden řekl, že rozhodnutí státu by hokejové reprezentaci umožnilo bojkotovat možné zápasy s Ruskem. Vedení svazu se kvůli situaci v pondělí sejde s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (ANO).
13:30Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Šebestyán odvolal všechny členy Rady Vinařského fondu kvůli zjištění NKÚ

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) odvolal všech jedenáct členů Rady Vinařského fondu. Podle Nejvyššího kontrolní úřad (NKÚ) fond opakovaně porušoval předpisy a pravidla poskytování podpor. Zjistil také střet zájmů. Zjištění úřadu podle Šebestyána nejsou přijatelná a bylo potřeba vyvodit důsledky. Vinařský fond s většinou zjištění NKÚ nesouhlasí a podal námitku, řekl jeho ředitel Zbyněk Vičar.
12:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Kuba varuje před možností nedostatku vody. Přes zimu budou srážky, předpovídá model

Jihočeský hejtman Martin Kuba (Naše Česko) uvedl, že při nepříznivém vývoji počasí hrozí na jaře ve velké části kraje problém se zásobováním pitnou vodou. Nádrž Římov, z jejíž vody se pitná voda vyrábí, se ani po snížení odtoku neplní. Kuba to řekl po pátečním zasedání jihočeské komise pro sucho. Model Evropského centra pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF) ukazuje, že zimní měsíce v Česku a střední Evropě budou srážkově nadprůměrné oproti rokům 1993 až 2015.
12:42Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Innogy zdraží energie zákazníkům bez závazku

Energetická společnost innogy od příštího roku zdraží dodávky energií zákazníkům se smlouvou na dobu neurčitou. Cenu elektřiny bez fixace oproti letošku zvýší o 150 korun bez DPH za spotřebovanou megawatthodinu (MWh). Cena plynu vzroste o 334 korun s DPH za MWh, plyne z nových zveřejněných ceníků potvrzených firmou. Podle té se změny dotknou menší části z celkového počtu 1,7 milionu odběratelů. Většina z nich má totiž fixované ceny. Přesné číslo ale společnost neuvedla.
před 5 hhodinami

Univerzita Karlova řeší kybernetický útok. Ten už šetří policie

Univerzita Karlova (UK) v posledních dnech řeší závažný kybernetický útok. Jedna z webových aplikací byla kompromitována, následně získal útočník neoprávněný přístup k údajům z centrálního Studijního informačního systému (SIS). Podle dosavadních zjištění útočník neoprávněně získal a stáhl část údajů evidovaných v systému, včetně osobních údajů. Univerzita incident oznámila Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a podala trestní oznámení na neznámého pachatele.
11:37Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Poslanci poslali zavedení mimořádné daně na rafinerie do třetího čtení

Vládní návrh na zavedení mimořádné daně pro rafinerie míří ve sněmovně k závěrečnému schvalování. Mohlo by se odehrát na nejbližší řádné schůzi, která začne v úterý 24. listopadu. Opozice se na páteční schůzi přihlásila ke třem desítkám pozměňovacích návrhů, z nichž některé s rafinérskou daní nesouvisejí. Žádný koaliční návrh na rozšíření daně i na jiné sektory nezazněl. Ve třetím čtení budou poslanci hlasovat o tom, které úpravy přijmou a zda zákon schválí.
04:42Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
AI rozhodující o životě a smrti? Litva zvažuje využití technologie Palantiru v armádě

AI rozhodující o životě a smrti? Litva zvažuje využití technologie Palantiru v armádě

před 52 mminutami
Polsko v souvislosti s výpadkem Microsoftu varuje před závislostí na globálních korporacích

Polsko v souvislosti s výpadkem Microsoftu varuje před závislostí na globálních korporacích

před 3 hhodinami
Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

Velké farmaceutické společnosti ztrácejí ze zřetele nejchudší pacienty světa

včera v 15:55
Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

Mediální výzkumnice: Věková omezení na sociálních sítích jen učí děti lhát

včera v 15:21
Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

Čtyři roky po osvobození obyvatelé Chersonu popisují, jak se tam změnil život

11. 11. 2026
Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

Estonská vesnice si zvyká na sevření mezi protitankovými příkopy a ruskou hranicí

11. 11. 2026
Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

Rusko převzalo koncept ukrajinské iniciativy „Koláč nezávislosti“

10. 11. 2026
Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

Zlepšení kvality ovzduší by mohlo ročně zachránit přes devět milionů životů, odhadli vědci

10. 11. 2026
„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

„Velká část mého života je ničena.“ Jak ostřelování změnilo kyjevskou čtvrť Lukjanivka

9. 11. 2026
Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

Španělská vláda žádá vyšetření údajných případů sexuálního zneužívání dětí na TikToku

9. 11. 2026
Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

Jazyková past. Nastavení telefonu může vtahovat do ruského informačního prostoru

6. 11. 2026
Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

Země vlastníků bytů: Proč je ve Španělsku tak málo sociálního bydlení

6. 11. 2026
Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

Ukrajina chce zakázat ruské písně na koncertech a v kulturních podnicích

5. 11. 2026
Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

Ve vězení nebo v exilu. Jsou Bolsonarovi stále hrozbou pro Brazílii?

5. 11. 2026
Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

Polská ústavní krize. Jak reagovaly evropské instituce?

4. 11. 2026
Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

Deset let po brexitu se řeší změny v nastavení vztahů Británie a EU

4. 11. 2026
„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

„Už mám protestů dost.“ Pařížští obchodníci se obávají dalšího týdne nepokojů

2. 11. 2026
Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

Sánchez slíbil obnovit důvěru ve vysokorychlostní železnici

2. 11. 2026
Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

Studie odhalila skrytou souvislost mezi zpěvem ptáků, řečí a hudbou

1. 11. 2026
Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

Cestující popsala, jak přežila ruský útok na vlakové nádraží v Dnipru

31. 10. 2026
Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

Zařízení chytré domácnosti mohou být terčem kyberútoků, varují polští experti

30. 10. 2026
Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

Silné krvácení či bolesti v podbřišku. Jaké účinky má slzný plyn na ženské zdraví?

29. 10. 2026
Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

Běloruští pohraničníci nutí migranty k sabotážím na hranicích, odhalila investigace

27. 10. 2026
Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

Srbští studenti zvítězili ve volbách. Teď je čeká boj s korupcí a obnova právního státu

27. 10. 2026