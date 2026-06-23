Soud zrušil verdikt, kterým poslal Jirouse do vězení za proslov


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Soud zrušil verdikt, kterým poslal v roce 1978 na rok a půl do vězení představitele českého undergroundu Ivana Martina Jirouse, zvaného Magora. Za mřížemi skončil kvůli proslovu na vernisáži, během kterého prohlásil, že zanikne Socialistický svaz mládeže. Soudy v úterý rehabilitovaly také dva disidenty – Václava Bendu a Jaroslava Kukala.

Soud podle právního zástupce Lubomíra Müllera bude muset ohledně Jirouse znovu projednat původní obžalobu, pokud se ji státní zástupce nerozhodne sám stáhnout.

Básníka, publicistu a uměleckého vedoucího skupiny The Plastic People of the Universe Jirouse poslaly soudy v roce 1978 za mříže za výtržnictví, kterého se údajně dopustil při zahájení výstavy akademického malíře Jiřího Laciny.

Jirous na něm prohlásil, že „umění je nesmrtelné, zatímco instituce jsou pomíjivé, neboť umění je věčné, a proto ČSM (Československý svaz mládeže) zanikl a SSM (Socialistický svaz mládeže, vzniklý poté v roce 1970) také zanikne“. Soud ho odsoudil jako recidivistu k osmnáctiměsíčnímu trestu vězení. Předchozí rozsudky již zrušil Nejvyšší soud.

Básník, který bojoval především za sebe. Jirous byl víc než Magor
Ivan Martin Jirous v osmdesátých letech

Soudy se zabývaly i případem dalšího člena undergroundu Jaroslava Kukala, kterého rehabilitoval Okresní soud Praha-západ. Fotograf a režisér byl podle Müllera zatčen na jaře 1976 při velkém zátahu proti hudebnímu undergroundu.

Státní bezpečnost chystala velký proces, v němž figurovalo třináct dalších obviněných. Nakonec byli odsouzeni čtyři, Kukal mezi nimi nebyl. Byl ale od 6. do 30. dubna ve vazbě. „Propustili ho z vazby s tím, že se na ničem nepodílel a že jen poslouchal tu hudbu,“ prohlásil Müller. Soud podle něj uznal, že je to dnes pro vazební stíhání nepřijatelný důvod.

Rehabilitace Bendy

Müller také informoval o rehabilitaci disidenta a bývalého politika Bendy. S rozhodnutími souhlasil i státní zástupce, který se vzdal práva podat proti němu stížnost. Verdikt je proto pravomocný.

Bendu preventivně zadržela policie v roce 1978, když měl do Prahy přijet generální tajemník ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu a předseda prezídia Nejvyššího sovětu Leonid Iljič Brežněv. Strávil několik dní ve vazbě.

Soud rehabilitoval některé disidenty držené v celách předběžného zadržení
Disident a novinář Luděk Bednář

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