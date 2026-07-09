Seriál Sečteno napříč republikou mapuje témata, která by mohla rezonovat v kampani před volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026. Ve čtvrtek 9. července se věnoval Zlínskému kraji.
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Kvůli hodnocení šesti měsíců vlády přijeli jako první za premiérem Andrejem Babišem (ANO) ministři financí Alena Schillerová (ANO) a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Po nich dorazili i další členové kabinetu včetně ministrů zdravotnictví, obrany či životního prostředí. Babiš se k plnění programu vlády vyjádří odpoledne na tiskové konferenci. Opozice hodnotí kabinet jako vládu arogance, nekompetentnosti a chaosu.
VideoSečteno: Zlínský kraj
Seriál Sečteno napříč republikou mapuje témata, která by mohla rezonovat v kampani před volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026. Ve čtvrtek 9. července se věnoval Zlínskému kraji.
VideoV Česku se bude rozšiřovat sucho. Meteorologové varují před požáry
Do Česka přichází období slunečného a teplého počasí. Denní teploty budou většinou kolem pětadvaceti stupňů, místy vystoupají i nad tropickou třicítku. Teplé počasí bude pokračovat i v příštím týdnu, pravděpodobnost přeháněk bude malá. Od středy podle meteorologů nebude pršet vůbec, bude se tak proto dál prohlubovat sucho. Aktuálně platí výstraha před nebezpečím požárů v Jihomoravském kraji, v příštích dnech se má rozšiřovat i na další regiony v Česku. Zvyšuje se také nedostatek vody v půdě a mělkých vrtech, na mnoha místech je situace mimořádně podnormální. Ve spojitosti se suchem meteorologové také upozorňují na vysoké koncentrace pylů a alergenů.
Iniciativa Veřejnoprávně odmítla omezení vysílání regionálních studií ČT
Iniciativa zaměstnanců České televize Veřejnoprávně odmítla možné omezení vysílání regionálních studií. Podle ní jsou nezbytnou součástí veřejné služby. Vedení televize by se podle iniciativy mělo primárně soustředit na zachování nezávislosti vysílání, a nikoliv jen na finanční záležitosti. Iniciativa to ve čtvrtek uvedla v prohlášení pro ČTK. V něm se ohradila proti středečním výrokům generálního ředitele Hynka Chudárka, podle něhož je jednou ze zvažovaných variant úspor právě redukce vysílání regionálních studií.
Ukrajina má dva měsíce na zvýšení tlaku, pak může Putin mobilizovat, míní Pavel
Spojenci mají poslední dva měsíce, aby zvýšili tlak na Rusko a přiměli jej k zahájení mírových jednání s Ukrajinou, uvedl prezident Petr Pavel v rozhovoru s listem The Telegraph. Varoval, že ruský vládce Vladimir Putin by po parlamentních volbách plánovaných na 20. září mohl vyhlásit všeobecnou mobilizaci.
Zůna o rozhodnutí převést peníze na zbraně pro Ukrajinu nevěděl
O rozhodnutí přesměrovat peníze na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) před odletem na summit NATO nevěděl. Uvedl to v rozhovoru pro server Deník N. Je to podle něj jen symbolická částka, objem peněz ale neupřesnil. Právě SPD proti přesunu peněz protestuje a chce tento krok řešit na koaliční radě. Vláda ANO, SPD a Motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Ukrajinu, která se brání ruské invazi, odmítala.
Teploty se o víkendu mají přiblížit třicítce, přeháňky se čekají jen výjimečně
Nadcházející víkend má být v Česku slunečný, odpolední teploty na většině území mohou vystoupat na 25 až 30 stupňů Celsia, od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech lehce překročit. Na severu a severovýchodě země se očekávají nižší teploty do 25 stupňů. Pršet v nadcházejících dnech skoro nebude, srážky se objeví zřejmě jen sporadicky. Vyplývá to z předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
VideoHosté Událostí, komentářů zhodnotili summit NATO v Ankaře
V Ankaře skončil summit NATO. Přes původní obavy ho účastníci označili za úspěšný a mluvili o jednotě Severoatlantické aliance. „Myslím, že úspěch to určitě byl. Celkově ten summit ukázal na to, že Evropa se sebrala a začala se aktivovat a řešit svoji obranu sama,“ řekla v Událostech, komentářích moderovaných Terezou Řezníčkovou europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Summit lze považovat za úspěšný také podle europoslankyně Danuše Nerudové (STAN). „Když se podívám do textu deklarace, která byla podepsaná, jsou tam věci, které mě velmi příjemně překvapily,“ sdělila. O úspěchu mluví také europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti). „Co se týče české pozice, nedomnívám se, že jsme tam udělali úplně díru do světa,“ podotýká ovšem. „Summit NATO bych shrnula do toho, kolik dalších peněz se nalije do černé díry zvané Ukrajina,“ uvedla europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM). Summit NATO v Ankaře rozebrali také bývalí premiéři Petr Nečas (ODS) a Vladimír Špidla (NSD).
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