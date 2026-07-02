Řidiči narážejí do vybavení silničářů, ti se snaží chránit

VideoŘidiči narážejí do vybavení silničářů, ti se snaží chránit


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Opravy za osm miliard začnou během léta na dálnicích a silnicích první třídy, což bude znamenat různá omezení na hlavních tazích po celém Česku. Právě na takových místech řidiči kvůli nepozornosti často havarují. Od začátku roku jich už pětatřicet narazilo do techniky silničářů. „Za nás úplně nejdůležitější je pozornost,“ říká mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl. Silničáři se snaží před nehodami chránit například tím, že je kryje velký, těžký nákladní vůz. Přesto ani důkladná opatření někdy úrazům nezabrání.

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