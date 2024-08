Praha hostí konferenci Globsec, přijet má i šéfka Evropské komise

V Praze začíná 19. ročník mezinárodní bezpečnostní konference Globsec. S úvodními projevy mají vystoupit český prezident Petr Pavel a předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Třídenní akce se zúčastní zhruba deset premiérů a prezidentů nebo dvacítka ministrů obrany a zahraničí nejen z Evropy, ale i z Blízkého východu či jihovýchodní Asie. Letošní ročník by měl řešit, jak utišit bouři v souvislosti s mezinárodními vztahy.

Podle redaktorky ČT Barbory Maxové, která jednání sleduje, by měly do pražského hotelu Hilton dorazit zhruba dva tisíce hostů z celkem sedmi desítek zemí. Budou se střídat v projevech na třech scénách, které jsou pojmenovány podle někdejšího českého prezidenta Václava Havla, bývalé americké ministryně zahraničních věcí Madeleine Albrightové a bývalém českém ministru zahraniční Karlu Schwarzenbergovi.

Konference má podle organizátorů dokázat „významný hlas střední Evropy, která má chtít více promlouvat do světové politiky“, dodala Maxová. To nastínila před zahájením konference v příspěvku na sociální síti X i von der Leyenová. „Střední Evropa je geograficky v srdci Evropy. Je také klíčová pro budoucnost EU, strategicky i politicky. Je tedy tím správným místem pro diskusi o bezpečnostních výzvách a volbách, kterým Evropa čelí,“ napsala.

Podle Macka je pro zúčastněné politiky výhodou, že velká část jednání probíhá takzvaně „off record“ – není nahrávaná. „Nikdo je nechytá za slova, mohou se spolu bavit volněji o tom, co udělat pro to, abychom zlepšili bezpečnostní situaci. Experti si mohou svobodně vyměňovat názory,“ přiblížil.

Garantem bezpečnosti je v současném demokratickém prostoru Severoatlantická aliance, poznamenal dále Macko. „Vidíme, že Organizace spojených národů by měla být formálně top hráčem, ale bezpečnostní rada – dnes s předsedajícím Ruskem – stále ovládaná pěticí zemí s právem veta bohužel nedokáže vyřešit některé otázky,“ pokračoval. To stejné prý platí pro mise OSN.

Přesun z Bratislavy

Předchozích osmnáct ročníků Globsecu se uskutečnilo v Bratislavě. Akce vznikla k příležitosti vstupu Slovenska do NATO. Jedním z důvodů přesunu konference do Prahy jsou názorové neshody mezi organizátory a vládou slovenského premiéra Roberta Fica. „Peníze pro Globsec a sorosovce dáme raději Matici slovenské,“ napsal v prosinci 2022 Fico na Facebooku v reakci na přesun konference do Prahy.