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Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se sníží


18. 6. 2026Aktualizovánopřed 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se oproti původní podobě nastavené bývalou vládou sníží. Nově bude pokrývat 75 až 85 procent celkových nákladů na výstavbu. Přímá dotace pak bude činit patnáct až třicet procent podle kraje. Na tiskové konferenci to uvedli zástupci ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a Státního fondu podpory investic (SFPI).

Za bývalé vlády SPOLU a STAN mohla přímá dotace činit až čtyřicet procent při splnění konkrétních požadavků a celkově v kombinaci se zvýhodněným úvěrem mohla podpora pokrýt až devadesát procent investice.

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) zopakovala, že na výstavbu dostupného bydlení bude vyčleněno dalších téměř šest miliard korun. Peníze pochází z evropských fondů, z národního rozpočtu budou následně peníze vyčleněny na dofinancování projektů a poradenství. Výzvy by mohly být vypsány koncem letošního roku a začátkem příštího roku by mohl začít příjem žádostí.

Stát zároveň dal 2,2 miliardy korun, které získal díky některým emisním povolenkám, na doplacení původně vyčleněné částky programu dostupného bydlení. Stát dříve vyčlenil sedm miliard korun a z těchto peněz se podle Mrázové staví nebo bude stavět zhruba 2300 bytů. Zájem byl ale vyšší a o podporu se přihlásily projekty za osmnáct miliard korun.

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Ilustrační snímek

Příjem žádostí byl pozastaven

Příjem žádostí byl proto v minulém roce pozastaven. „Visí nám tedy v území zhruba 123 projektů za 10,3 miliardy korun, které jsou připravené včetně stavebního povolení, z čehož více než polovina by měla být realizována českými obcemi,“ uvedla Mrázová.

Náměstek na MMR Filip Endal uvedl, že se úřad snažil nastavit podmínky co nejvíce podobné původní podobě nastavené bývalou vládou. Zcela to ale nebylo možné, protože nově vyčleněných šest miliard pochází z různých programů, které mají rozdílné podmínky pro čerpání. Bylo tedy nutné se jim přizpůsobit a nové podmínky nastavit více individuálně.

Největší podporu budou moci získat kraje, které byly dříve závislé na těžbě uhlí, tedy Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský. Projekty v těchto regionech budou moci získat přímou dotaci až do třiceti procent, zatímco v ostatních krajích to bude 25 procent a v Praze patnáct procent. Zvýhodněný úvěr bude mít splatnost až 40 let se sazbou aktuálně okolo procenta za rok. Záležet ale bude na sazbě Evropské komise pro Českou republiku.

Budoucnost programu na podporu bydlení je nejistá
Bydlení, ilustrační foto

Peníze z evropských zdrojů

Nově vyčleněných šest miliard podle náměstkyně ministryně Olgy Nebeské pochází z evropských zdrojů, které Česko chce stihnout dočerpat. MMR tedy rozhodlo o jejich přesunu z jiných agend. Peníze pochází například z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) či programu Spravedlivé transformace. Z IROP na dostupné bydlení bude přesměrováno zhruba 2,9 miliardy korun a ze Spravedlivé transformace tři miliardy.

Program Spravedlivá transformace si dává za cíl rozvíjet regiony, kde se dříve těžilo uhlí. Peníze vyčleněné na dostupné bydlení z tohoto programu budou směřovat pouze do Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

Podle Nebeské bude suma rozdělena mezi kraje podle jejich schopností a možností o dotace žádat. Moravskoslezský kraj má potenciál získat na výstavbu 1,7 miliardy korun, Ústecký miliardu a Karlovarský zhruba 200 milionů. Praha by mohla získat z nově vyčleněných peněz 1,13 miliardy korun a zbývající část, tedy necelé dvě miliardy korun, by mohly směřovat do zbytku republiky.

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Ilustrační foto

Zájem o výstavbu dostupného bydlení ale podle dat SFPI výrazně převyšuje současné částky, které jsou na vznik bytů vynaloženy. Regionální poradenská centra podle ředitele SFPI Daniela Ryšávky evidují připravované projekty v režimu dostupného nájemného bydlení za 56 miliard korun. Z toho by mohlo vzniknout 950 projektů s až 16 750 byty. Průměrná stavba by měla asi devatenáct bytů.

Momentálně jsou také připravené projekty se stavebním povolením do roku 2026 za čtyřicet miliard korun, což by podle Ryšávky představovalo 11 700 bytů, které by se mohly okamžitě začít stavět či rekonstruovat. Po roce 2026 povolení těmto stavbám ze zákona propadnou a bylo by nutné je obnovit.

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