Odvolání bitcoinového daru může být dle Tejce způsob, jak komplikovat řízení

Rozhodnutí Tomáše Jiřikovského odvolat bitcoinový dar státu v hodnotě miliardy korun může být podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) způsob, jak komplikovat trestní řízení, uvedl. Dodal, že resort zváží další postup. Bitcoiny jsou dle Tejce nyní vzhledem k trestnímu řízení zablokované a vracet se nebudou.
Ministerstvo v úterý uvedlo, že informaci o tom, že Jiřikovský vzal dar zpět, obdrželo letos 14. srpna. Občanský zákoník stanoví, že dárce může od darovací smlouvy odstoupit pro nevděk, pokud mu obdarovaný ublížil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy.
Loni v březnu tehdejší ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS) přijal od Jiřikovského, v minulosti odsouzeného za obchod s drogami, 468 bitcoinů jako dar pro stát. Resort je pak do května 2025 dražil v aukcích, do nichž se přihlásili zájemci z řad jednotlivců i právnických osob.
Část bitcoinů ministerstvo stihlo převést po zaplacení na kupce, kteří si je ponechali. Dalším zájemcům o kryptoměnu poslalo zpět zaplacené peníze a vyplatilo jim kurzový rozdíl. Policie totiž ministerské bitcoiny zajistila jako možný výnos z trestné činnosti. Dohodu s hlavními kupci uzavřela loni v září Blažkova nástupkyně Eva Decroix (ODS). Ta tehdy uvedla, že státu zůstal v držení celkový objem přijatého bitcoinového daru, ať už v kryptoměně, nebo penězích.
Podle vyšetřovatelů měl dar sloužit k legalizaci dalších Jiřikovského bitcoinů. Programátor se ke kryptoměně dostal po propuštění z vězení, kde si odpykával devět let za provozování on-line tržiště pro prodej drog. Většinu zabavené elektroniky mu soudy loni v lednu vydaly. Kvůli šifrování totiž znalec nevěděl, co je v zařízeních uloženo.
Obžaloba exministra a dalších
Blažek kvůli přijetí problematického daru od odsouzeného drogového dealera rezignoval. Společně se svým někdejším náměstkem Radomírem Daňhelem a Jiřikovského advokátem Kárimem Titzem čelí od minulého měsíce kvůli daru obžalobě, a to ze zneužití pravomoci či z praní špinavých peněz. Vinu odmítají, stejně jako Jiřikovský. Ten je od loňského srpna ve vazbě kvůli obvinění mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti – hrozí mu až třicet let odnětí svobody.
Blažek v úterý na síti X uvedl, že odvolání daru nemá právní následky. Hlavní význam bude podle něj mít až reakce státu.
„V tuhle chvíli se tím zabýváme. Každopádně je to dalším rizikem, které nám připravila minulá vláda pro státní rozpočet a pro zájmy ministerstva spravedlnosti. Je to věc, která nám zabere další čas,“ uvedl ve středu Tejc.
Darované bitcoiny loni v červnu zablokovala policie jako údajný výnos z trestné činnosti. Zmrazené zůstanou do doby, než soud definitivně rozhodne o Jiřikovského obžalobě z praní špinavých peněz. Pokud ho odsoudí, propadnou nejspíše státu.
Tejc uvedl, že pokud bitcoiny propadnou státu, ministerstvo spravedlnosti s nimi nepočítá. Peníze z nich by podle něj využil státní rozpočet.