O prázdninách zemřelo na silnici sto lidí, meziročně více

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Bilance nehod na silnicích posledních let v letních měsících klesala. Letos se trend otočil a o prázdninách stoupl počet nehod i obětí. Při více než 15,5 tisících nehod zemřelo sto lidí, o dvanáct více než loni. Téměř třetina obětí připadá na motocyklisty. Nejrizikovější skupinou z nich nejsou mladí řidiči, ale ti ve středním věku. Za většinou tragédií stojí nepozornost a přeceňování schopností. Intenzita dopravy přitom neustále roste, za posledních deset let se zvýšila o třicet procent. V provozu jsou však nejzranitelnější chodci. Tragicky končívají třeba srážky s tramvají. Jenom v Praze jich je ročně okolo sedmdesáti.