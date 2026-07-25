Jeden vysazený na dva pokácené, u českých silnic ubývá stromů

Jeden vysazený strom na dva pokácené, taková je situace za první pololetí podél silnic v Česku. Informace plynou ze statistik, které ČT poskytly jednotlivé krajské správy silnic. Ty od začátku roku vysázely celkem 7156 stromů, zatímco čtrnáct tisíc jich pokácely. Statistika neuvádí čísla za Prahu, kde Technická správa komunikací (TSK) zatím eviduje jen počet loni vysazených stromů. Potíže správám silnic způsobují vandalové, kteří nové stromky kradou nebo je záměrně poškozují.
Nejvíce stromů v poměru k těm pokáceným vysázeli v Plzeňském kraji, nových tam mají 1902, pokáceli 1304. Víc stromků vysázel než pokácel také Středočeský kraj. Opačný poměr je nevýraznější v Královéhradeckém kraji, kde od začátku roku porazili 2721 stromů, ale vysadili jich pouze 95.
„Počet pokácených stromů je dán především postupným odstraňováním stromů ve špatném zdravotním nebo potenciálně rizikovém stavu, které představují ohrožení bezpečnosti silničního provozu,“ vysvětluje vedoucí oddělení inspekce silniční sítě Správy silnic Královéhradeckého kraje Jiří Dvořák.
O dost méně vysazených než pokácených stromů má letos podél silnic i Olomoucký nebo Jihočeský kraj. „Jedná se o stromy, které je nutno z blízkosti komunikací odstranit a to z důvodu bezpečnosti,“ potvrzuje náměstek provozního úseku Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Tomáš Musil.
Vysazené stromy podle správ silnic často ničí vandalové. „Pro nás jsou problém pouze ukradené nebo záměrně poškozené stromy. Vše ostatní je jen o volbě vhodné technologie,“ uvádí mluvčí Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Helena Frintová.
Například v květnu na Frýdlantsku poblíž obce Černousy někdo zlámal nebo ukradl přímo z aleje několik javorů. „Škoda byla vyčíslena na více než 900 tisíc korun. Pachatel je dosud neznámý,“ dodává Blanka Šimůnková, vedoucí odboru dotací Krajské správy silnic Libereckého kraje.
Podobný případ řešili loni v Olomouckém kraji. „Na silnici mezi Zborovem a Horními Studénkami byla provedena náhradní výsadba ovocných stromů, stromky byly odcizeny nebo poškozeny. Pojišťovna škodu neuznala, škodu řešila policie,“ shrnuje provozní náměstek tamní správy silnic Jan Škrabal.
Nové projekty se stromy nepočítají
Silničáři také často narážejí na potíže se získáváním povolení. „Samotná kácení nebo náhradní výsadba obvykle probíhá bez větších komplikací,“ dodává mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.
Stromy v krajině zvyšují odolnost vůči erozi, zadržují vodu, pomáhají při suchu nebo při povodních. Kácí se, podle neziskové organizace Arnika, hlavně kvůli bezpečnosti silničního provozu, rekonstrukcím nebo rozšiřování silnic.
„Zpátky se nesází hlavně proto, že chybí peníze na následnou péči, projekty rekonstrukcí se stromy většinou vůbec nepočítají,“ upozorňuje Luboš Pavlovič, mluvčí organizace Arnika.
Se stávající alejí se už nepočítá například po rekonstrukci silnice ve Stašově v Pardubickém kraji. „Námitky podaly spolky Český svaz ochránců přírody Šumperk, Svárovská alej Svobody a Tilia Thákurova. Proti stavebnímu povolení bylo podáno odvolání a celou věc nyní řeší odvolací orgán,“ uvádí mluvčí Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zuzana Zlínská.
Každý sedmý řidič zemře po srážce se stromem
Policie za první pololetí eviduje v celém Česku 983 dopravních nehod z důvodu srážky se stromem, z toho šestadvacet smrtelných. Z policejních statistik vyplývá, že téměř každý sedmý člověk, který zemře na českých silnicích, umírá právě po střetu se stromem.
„Tisíce vzrostlých stromů rostou v krajnici a jsou pevnými překážkami, které třeba mladým nezkušeným řidičům bohužel neodpustí žádnou chybu,“ upozorňuje Radovan Necid, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.