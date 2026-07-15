Témátem Událostí, komentářů byla jaderná energetika v Česku. Dva bloky elektrárny Temelín mohou vyrábět elektřinu do roku 2080 a 2082. To je oproti původním plánům o dvacet let déle. Podle ČEZu i Státního úřadu pro jadernou bezpečnost to umožňuje výborný stav zařízení. „Nový blok jaderné elektrárny by stál více než 200 miliard korun. Prodloužení životnosti těch původních se proto vyplatí a stabilizuje tuzemskou energetiku. Než se vytvoří nové zdroje jaderné energetiky, je potřeba se zaměřit na plyn. Obnovitelné zdroje energie nejsou tak levné, jak vypadají,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). „Musí to být kombinace plynu a obnovitelných zdrojů. Nelze vše nahradit jen plynem. Motoristé na ministerstvu životního prostředí hází klacky pod nohy obnovitelných zdrojů, například v případě akceleračních zón a větrných elektráren,“ oponoval stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil (ODS). Pořad moderoval Lukáš Dolanský.
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ŽivěSněmovna patrně schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb
Sněmovna ve středu pravděpodobně schválí návrh na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) od příštího roku. Vláda si od opětovného zavedení systému, byť v upravené podobě, znovu slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Předpokládá také dodatečné příjmy veřejných rozpočtů. Opozice přínosy zpochybňuje.
VideoHosté Událostí, komentářů probrali jadernou energetiku v tuzemsku
Témátem Událostí, komentářů byla jaderná energetika v Česku. Dva bloky elektrárny Temelín mohou vyrábět elektřinu do roku 2080 a 2082. To je oproti původním plánům o dvacet let déle. Podle ČEZu i Státního úřadu pro jadernou bezpečnost to umožňuje výborný stav zařízení. „Nový blok jaderné elektrárny by stál více než 200 miliard korun. Prodloužení životnosti těch původních se proto vyplatí a stabilizuje tuzemskou energetiku. Než se vytvoří nové zdroje jaderné energetiky, je potřeba se zaměřit na plyn. Obnovitelné zdroje energie nejsou tak levné, jak vypadají,“ sdělil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). „Musí to být kombinace plynu a obnovitelných zdrojů. Nelze vše nahradit jen plynem. Motoristé na ministerstvu životního prostředí hází klacky pod nohy obnovitelných zdrojů, například v případě akceleračních zón a větrných elektráren,“ oponoval stínový ministr průmyslu a obchodu Pavel Drobil (ODS). Pořad moderoval Lukáš Dolanský.
VideoMadlen je po léčbě. Její příběh přivedl do registrů kostní dřeně rekordní počet dárců
Malá Madlen, jejíž příběh loni vyvolal nebývalý zájem veřejnosti o dárcovství kostní dřeně, úspěšně dokončila léčbu. Tu lékaři dívce se vzácnou poruchou krvetvorby nasadili před rokem a v dalších měsících dávky medikace postupně snižovali. Poslední dávku imunosupresivní léčby Madlen dostala letos v květnu a nic jí tak už nebrání nástupu do mateřské školky. Díky příběhu Madlen byl loňský rok rekordní pro oba registry dárců kostní dřeně. Vstoupilo do nich přes 36 tisíc lidí, skoro třikrát víc než rok předtím. Do registru může vstoupit zdravý dospělý člověk vážící přes padesát kilo.
Turek nebude dočasně vykonávat pozici zmocněnce
Poslanec za Motoristy Filip Turek nebude do rozhodnutí policie o viníkovi pondělní nehody vykonávat pozici vládního zmocněnce pro Green Deal. V případě, že bude policií označen za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Turek to v úterý večer oznámil na sociálních sítích. Turka vyzvala k rezignaci na post zmocněnce i poslance opozice, premiér Andrej Babiš (ANO) zmínil pouze pozici zmocněnce. Policie by nehodu měla rychle vyšetřit, míní premiér.
VideoKlíčová je láska ke sportu, míní letošní wimbledonská vítězka Nosková
Jako klíčovou vlastnost, bez níž se nikdo nestane špičkovým tenisovým hráčem, označila letošní wimbledonská vítězka Linda Nosková lásku ke sportu. „Druhá věc je blízký tým, blízká bublina, podporující rodina,“ říká jednadvacetiletá tenistka v pořadu Interview ČT24. Důležitá je podle Noskové také pracovitost. „Člověk na ten trénink prostě jde a nemudruje,“ míní. V rozhovoru s Jiřím Václavkem popsala své sportovní začátky, pocity z vítězství, které věnovala své zesnulé mamince i vztah s konkurentkou Karolínou Muchovou.
VideoReportéři ČT: O životě válečné zpravodajky
Darja Stomatová je jednou z nejznámějších tváří zahraničního zpravodajství České televize. Její zpravodajství z Ruskem napadené Ukrajiny je pravidelně součástí Událostí i vysílání programu ČT24. Výjimečné reportáže připravuje i pro Reportéry ČT. Vysloužila si už několik novinářských ocenění. Jaký je život válečné reportérky? Má strach, když natáčí i přímo v oblastech bojů? Jak se vyrovnává s tím, co všechno na vlastní oči vidí? Darji Stomatové se ptá Jana Neumannová. V našich podcastech běžně mluvíme o tématech reportáží. V této speciální letní sérii vám představíme reportéry, kteří pro vás kauzy a reportáže natáčejí.
Policie po Turkově nehodě vyhodnocuje záznamy z kamer a vyslýchá účastníky
Policisté vyhodnocují kamerové záznamy a vyslýchají účastníky nehody, při níž se v pondělí střetlo auto poslance Filipa Turka (za Motoristy) s vozem nemocnice. Podle záznamu nehody, který zveřejnil server Seznam Zprávy, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Poslancovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu a při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu.
Dálniční známky zřejmě nebudou pravidelně zdražovat
Poslanci v úvodním kole podpořili zmrazení cen dálničních známek od ledna příštího roku. Třeba za roční by tak řidiči nadále platili 2570 korun. Pravidelné zdražování kuponů podle inflace a nově otevřených kilometrů dálnic zavedla předchozí vláda Petra Fialy (ODS). Opozice zrušení pravidelné valorizace kritizuje jako populistický krok. Jednání sněmovny místo schvalování zákonů vyplnila dopoledne vystoupení stranických lídrů, kteří se střetli kvůli plnění předvolebních slibů.
Evropský pohled
ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
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