Do vzduchu se vrátily vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti


26. 8. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Do vzduchu se vrátily vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti nad Oslavou, sdělil mluvčí armády Vladimír Holas. Už v pondělí armáda oznámila obnovení provozu českých vrtulníků platformy H-1, které působí v Polsku. Stroje se do provozu vrátily po červencovém pádu jednoho z nich na náměšťské základně. Vojáci tehdy pozastavili provoz všech svých helikoptér platformy H-1.

Při nehodě zemřela vojákyně Kateřina Steinocherová, další čtyři vojáci byli zraněni. Armáda minulý týden sdělila, že vrtulníky se vrátí do provozu po dokončení mimořádných technických kontrol, organizačních opatření a proškolení posádek.

Vrtulník americké výroby s pěti vojáky na palubě se v červenci zřítil při přistávání během návratu z rutinního výcvikového letu, podle dosavadních informací spadl z výšky přibližně padesáti metrů. Vojenská policie vyšetřuje zřícení stroje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, za které podle trestního zákoníku hrozí až deset let vězení. Okolnostmi neštěstí se zabývá i komise ministerstva obrany. Šéf resortu Jaromír Zůna (za SPD) krátce po nehodě řekl, že příčiny nelze předjímat.

Rozhodnutí velitele vzdušných sil Petra Tománka obnovit provoz vychází podle dřívějšího vyjádření armády z doporučení orgánů ministerstva obrany, které nehodu vyšetřují. „Ačkoliv vyšetřovací komise nadále pracuje s několika verzemi příčin a konečné závěry dosud nebyly formulovány, dosavadní zjištění umožňují stanovit podmínky pro bezpečný návrat techniky do letového provozu,“ uvedla minulý týden armáda. Po definitivním uzavření vyšetřování plánuje výsledky v plném rozsahu zveřejnit.

Vrtulníky v Polsku

Na začátku týdne obnovily činnost vrtulníky v Polsku. „Naše vrtulníky AH-1Z Viper v Polsku po splnění všech předepsaných podmínek znovu drží pohotovost. Jsme připraveni plnit úkoly při ochraně vzdušného prostoru východního křídla Aliance,“ sdělila v pondělí armáda.

Vrtulníky platformy H-1 letos do Polska česká armáda nasadila poprvé. Tuzemská vrtulníková jednotka Heli Unit působí v sousední zemi na základě bilaterální dohody od loňského září. Nasazení tuzemských vojáků bylo reakcí na zhoršenou bezpečnostní situaci související s průnikem ruských bezpilotních letounů.

Pád vrtulníku v Náměšti vyšetřuje Vojenská policie jako obecné ohrožení z nedbalosti
Hasiči a vojáci pracují na odstranění trosek vrtulníku Venom, 23. červenec 2026

Výběr redakce

Do vzduchu se vrátily vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti

Do vzduchu se vrátily vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti

08:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Při požáru pákistánské nemocnice zemřelo čtrnáct novorozenců

Při požáru pákistánské nemocnice zemřelo čtrnáct novorozenců

07:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Republikánské primárky v Jižní Karolíně vyhrála sestra zesnulého senátora Grahama

Republikánské primárky v Jižní Karolíně vyhrála sestra zesnulého senátora Grahama

před 5 hhodinami
Poslanci se vrátili k novele k rozpočtům, koalice zřejmě přehlasuje prezidentovo veto

ŽivěPoslanci se vrátili k novele k rozpočtům, koalice zřejmě přehlasuje prezidentovo veto

před 6 hhodinami
USA nechystají nové útoky na Írán, řekl Rubio spojencům

USA nechystají nové útoky na Írán, řekl Rubio spojencům

před 8 hhodinami
Imigrační agenti v USA v červenci zatkli 50 tisíc lidí, nejvíce od návratu Trumpa

Imigrační agenti v USA v červenci zatkli 50 tisíc lidí, nejvíce od návratu Trumpa

před 10 hhodinami
Zemřela první dáma americké country a filantropka Dolly Partonová

Zemřela první dáma americké country a filantropka Dolly Partonová

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Sněmovna přerušila projednávání Pavlova veta novely k rozpočtům

Sněmovna přerušila projednávání Pavlova veta novely k rozpočtům

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoNacher a Havránek probrali rozpoznávání obličejů na stadionech

Fotbalové kluby by od podzimu příštího roku měly kontrolovat, jestli na stadion nechodí fanoušci se zákazem vstupu. Pomoci jim v tom má kamerový systém a digitální registr těchto osob. Poslanci zamýšlejí také zpřísnění pravidel zahalování obličeje, pyrotechnice či vbíhání na hřiště. Místopředseda Poslanecké sněmovny Patrik Nacher (ANO) upozornil na to, jak by se zákaz vstupu vymáhal na stadionech soupeřů a možném zavedení takzvané face recognition (rozpoznávání obličeje) na všech stadionech první ligy. Místopředseda poslaneckého klubu Jiří Havránek (ODS) zmínil, že by systém měl být pasivní a neukládat údaje osob bez zákazu. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
před 45 mminutami

Do vzduchu se vrátily vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti

Do vzduchu se vrátily vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti nad Oslavou, sdělil mluvčí armády Vladimír Holas. Už v pondělí armáda oznámila obnovení provozu českých vrtulníků platformy H-1, které působí v Polsku. Stroje se do provozu vrátily po červencovém pádu jednoho z nich na náměšťské základně. Vojáci tehdy pozastavili provoz všech svých helikoptér platformy H-1.
08:28Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Kroužek má dítě hlavně bavit. Rodiče by podle psycholožky měli upozadit své ambice

Výběr volnočasových aktivit pro děti by neměl být vedený ambicemi rodičů ani tlakem na výkon, podle školní psycholožky Markéty Švamberk Šauerové z Katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy je důležité zohlednit věk dítěte, jeho zájmy i to, kolik dalších povinností už má. Zvlášť opatrní by měli být rodiče při nástupu dítěte do první třídy. Vedle kroužků děti potřebují také odpočinek, volnou hru a čas, kdy se mohou jednoduše nudit.
před 2 hhodinami

Prioritou vlády je dostavba páteřní dálniční sítě do roku 2033, říká Bednárik

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v Interview ČT24 sdělil, že prioritou vlády je dostavba páteřní dálniční sítě do roku 2033. Jedinou výjimkou je podle něho dálnice D52 mezi Brnem a Vídní, kde je stavba komplikovaná kvůli Novomlýnským nádržím. „Tam jsme slíbili, že ji rozestavíme do konce našeho mandátu,“ doplnil a zdůraznil, že dostavbu páteřní sítě může ovlivnit i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Pořad moderoval Daniel Takáč.
před 3 hhodinami

ŽivěPoslanci se vrátili k novele k rozpočtům, koalice zřejmě přehlasuje prezidentovo veto

Sněmovna ve středu pokračuje v opakovaném projednávání vládní novely k veřejným rozpočtům. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého „ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a oslabuje poslaneckou kontrolu veřejných peněz“. Vládní koalice veto s největší pravděpodobností přehlasuje. Opozice se obává dalšího utrácení a růstu státního dluhu. Předlohu hodlá napadnout u Ústavního soudu.
před 6 hhodinami

Sněmovna přerušila projednávání Pavlova veta novely k rozpočtům

Sněmovna přerušila do středečního rána projednávání vládní novely k veřejným rozpočtům, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Vládní tábor chce veto přehlasovat. Většinu jednacího dne vyplnily debaty o programu schůze. Opozice kromě sdílení výhrad k novele navrhovala řešit i jiná témata, zejména opatření proti suchu. Koalice ale podle očekávání pět desítek opozičních návrhů na doplňky programu odmítla hlasy zpravidla stovky ze 169 přítomných poslanců.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Ministerstvo ukončuje připomínky ke kulturní politice. Nikdo nás nepřizval, říkají umělci

Ministerstvo kultury v úterý uzavírá připomínky odborné veřejnosti k návrhu nové státní kulturní politiky do roku 2030. Někteří zástupci umělecké sféry si stěžují, že je k tvorbě materiálu nikdo nepřizval. A že dokument neotevírá zásadní témata, třeba situaci pracovníků na volné noze. Podle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) ale dokument stanovuje věcné priority resortu a garantovat finance předem nemůže.
před 13 hhodinami

VideoAsijské knedlíčky jako hračka. Podle expertů mohou obsahovat nebezpečné chemikálie

Česká obchodní inspekce začala prověřovat oblíbenou senzorickou hračku. Takzvané mačkací knedlíčky, které připomínají pokrm z asijské kuchyně, se staly hitem sociálních sítí a sbírají je děti i dospělí. Jak ale ukázaly kontroly jinde v Evropě, některé jejich napodobeniny obsahují nebezpečné chemikálie. Trendy se navíc rychle mění a internetové prostředí produkuje stále nové podobné produkty.
před 13 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

před 16 hhodinami
Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

Ukrajina získala souhlas Londýna a Paříže s výrobou střel Storm Shadow / SCALP

před 16 hhodinami
Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

Vzdát se ruského občanství je mnohonásobně dražší než dříve

před 23 hhodinami
Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

Arktická cesta láká stále více rejdařů, její možnosti jsou však omezené

24. 8. 2026
Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

Z „vyvrhele“ partnerem, Francie opět přijala saúdského korunního prince s poctami

24. 8. 2026
V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

V Indii vzniká muzeum připomínající polské uprchlíky za druhé světové války

21. 8. 2026
Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

Rakousko a Finsko vyzvaly Itálii, aby přijímala zpět žadatele o azyl

21. 8. 2026
Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

Polské námořnictvo zahájilo výcvik posádek ponorek ve Švédsku

20. 8. 2026
Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

Vedro mění zemědělství na jihu Francie. Farmáři místo rajčat pěstují banány

20. 8. 2026
Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

Počet příslušníků německé armády je nejvyšší za třináct let

19. 8. 2026
Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

Děti v Hrušivce vyrůstají za zvuku ruských dronů. Mnozí obyvatelé ale nechtějí odejít

19. 8. 2026
Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

Moskevský soud odsoudil Litevce za odstranění pamětních desek ze sovětského hřbitova

18. 8. 2026
V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

V Polsku se terčem internetových podvodníků stávají hlavně mladí, nikoli senioři

18. 8. 2026
Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

Sestřelený dron přiletěl do Lotyšska z Běloruska, uvedl ministr obrany Melnis

17. 8. 2026
Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

Bulharský ostrov svaté Anastázie se připravuje na hosty Eurovize 2027

17. 8. 2026
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

14. 8. 2026
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

14. 8. 2026
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

14. 8. 2026
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026