Do vzduchu se vrátily vrtulníky Viper a Venom na základně v Náměšti nad Oslavou, sdělil mluvčí armády Vladimír Holas. Už v pondělí armáda oznámila obnovení provozu českých vrtulníků platformy H-1, které působí v Polsku. Stroje se do provozu vrátily po červencovém pádu jednoho z nich na náměšťské základně. Vojáci tehdy pozastavili provoz všech svých helikoptér platformy H-1.
Při nehodě zemřela vojákyně Kateřina Steinocherová, další čtyři vojáci byli zraněni. Armáda minulý týden sdělila, že vrtulníky se vrátí do provozu po dokončení mimořádných technických kontrol, organizačních opatření a proškolení posádek.
Vrtulník americké výroby s pěti vojáky na palubě se v červenci zřítil při přistávání během návratu z rutinního výcvikového letu, podle dosavadních informací spadl z výšky přibližně padesáti metrů. Vojenská policie vyšetřuje zřícení stroje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, za které podle trestního zákoníku hrozí až deset let vězení. Okolnostmi neštěstí se zabývá i komise ministerstva obrany. Šéf resortu Jaromír Zůna (za SPD) krátce po nehodě řekl, že příčiny nelze předjímat.
Rozhodnutí velitele vzdušných sil Petra Tománka obnovit provoz vychází podle dřívějšího vyjádření armády z doporučení orgánů ministerstva obrany, které nehodu vyšetřují. „Ačkoliv vyšetřovací komise nadále pracuje s několika verzemi příčin a konečné závěry dosud nebyly formulovány, dosavadní zjištění umožňují stanovit podmínky pro bezpečný návrat techniky do letového provozu,“ uvedla minulý týden armáda. Po definitivním uzavření vyšetřování plánuje výsledky v plném rozsahu zveřejnit.
Vrtulníky v Polsku
Na začátku týdne obnovily činnost vrtulníky v Polsku. „Naše vrtulníky AH-1Z Viper v Polsku po splnění všech předepsaných podmínek znovu drží pohotovost. Jsme připraveni plnit úkoly při ochraně vzdušného prostoru východního křídla Aliance,“ sdělila v pondělí armáda.
Vrtulníky platformy H-1 letos do Polska česká armáda nasadila poprvé. Tuzemská vrtulníková jednotka Heli Unit působí v sousední zemi na základě bilaterální dohody od loňského září. Nasazení tuzemských vojáků bylo reakcí na zhoršenou bezpečnostní situaci související s průnikem ruských bezpilotních letounů.