Deník N: Šéf antimonopolního úřadu Mlsna přišel o bezpečnostní prověrku

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) odebral bezpečnostní prověrku předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petru Mlsnovi, napsal ve středu Deník N s odkazem na čtyři zdroje z bezpečnostní komunity a Úřadu vlády.
Podle portálu Mlsna nemá od minulého týdne platnou bezpečnostní prověrku na stupeň tajné, kterou při svém nástupu sám zdůrazňoval jako jednu ze záruk důvěryhodnosti. Tím fakticky padly Mlsnovy šance na obhajobu funkce v zahájeném výběrovém řízení, napsal web. Šestiletý mandát mu končí k 2. prosinci. Vyjádření Mlsny ČTK zjišťuje.
Vláda výběrové řízení na předsedu antimonopolního úřadu vyhlásila v úterý, uzávěrka přihlášek je 18. listopadu.
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