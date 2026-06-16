Česko v létě posílí konzulární služby v některých zemích, řekl Macinka

Česko v letní sezoně podobně jako v minulých letech posílí konzulární služby například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Čeští policisté budou sloužit ve smíšených hlídkách v Chorvatsku a Bulharsku, informoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
Ministr vyzval turisty, kteří se chystají na dovolenou do zahraničí, aby se registrovali do systému Drozd. Po zkušenostech s letošní repatriací Čechů po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě do něj podle ministra přibyly některé funkce. Zmínil například hromadné prodloužení registrace turistů, pokud v destinaci zůstanou déle, nebo informace o případných repatriačních letech.
Macinka také turistům doporučil, aby si uložili telefonní číslo na krizové konzulární centrum ministerstva, které je 222 420 222. Před cestou by si podle něj měli také prostudovat informace a doporučení o cílové zemi na webu ministerstva.
Ministerstvo podobně jako v minulých letech podle Macinky posílí v létě konzulární služby ve vyhledávaných destinacích, tedy mimo jiné v chorvatské Rijece a Splitu, dále v bulharském Burgasu a Aténách. Ministerstvo je také připraveno vyslat do zahraničí konzulární tým, který by pomohl českým občanům při nenadálých situacích, například při vypuknutí rozsáhlých požárů.