Analýza: Jak si sněmovní strany vedly ve statutárních městech


před 53 mminutami|Zdroj: ČT24

Určit, kdo je v obecních volbách celkově vítězem a od koho se voliči odvrací, není jednoduché. Roli hraje například velmi vysoký počet příliš malých obcí. V nich některé strany získávají nemalá procenta hlasů a vysoké počty zastupitelů. To je příklad celé řady kandidátek nezávislých, lokálních volebních stran, ale třeba také lidovců. Jak tedy volby dopadly pro sněmovní strany, rozebírá analytik ČT Kamil Švec.

Známá politologická poučka správně tvrdí, že ideologie na komunální úrovni nehraje důležitou roli. V malých obcích jsou pro voliče, ale také pro samotné politiky při skládání obecní exekutivy, důležitější vzájemné mezilidské vztahy. Často se to vyjadřuje otřepaným bonmotem, že chodník v obci není ani levicový, ani pravicový.

Role politických stran roste s velikostí obce, respektive města. Tedy tam, kde politika není určována osobními vazbami, ale kde je vztah k politice zprostředkován příklonem k určité politické straně.

V Česku jsou takovými velkými městy, kde je možné mluvit o stranické politice, města statutární. V nich politické strany používají klasické nástroje mobilizace voličů a probíhají v nich předvolební kampaně. Exekutiva v nich není reprezentována starostou, ale radou města a primátorem. Pokud tedy hodnotit úspěch politických stran, které jsou aktivní na celostátní politice, je situace statutárních měst a hlavního města Prahy ideálním prostorem.

Vzhledem k tomu, že v různých městech kandidují odlišné volební strany, srovnání dle volebních výsledků dle podílů hlasů by nemuselo být vypovídající, respektive bylo by zkresleno tím, že politické strany mohou kandidovat v rámci odlišně složených koalic. Nejtransparentnější je tedy srovnání prostřednictvím počtu získaných mandátů náležících navrhující politické straně.

Měřítkem je tak počet zastupitelů dle navrhující politické strany a jeho srovnání mezi jednotlivými volbami.

Hnutí STAN si polepšilo, ANO oslabilo

Pokud je možné některý politický subjekt na základě výše popsaných kritérií označit za vítěze voleb z hlediska vylepšení pozice, je to hnutí STAN. Před čtyřmi lety jeho výsledky ve statutárních městech patřily mezi sněmovními stranami k nejhorším. Celkem v zastupitelstvech statutárních měst obsadili hnutím navržení zastupitelé 41 křesel. Méně tehdy měla pouze TOP 09 – 32 křesel.

Letos si hnutí výrazně polepšilo. Ve statutárních městech se jim podařilo získat celkem 113 postů zastupitelů. Největší rozdíl je vidět například v Praze. V roce 2022 Starostové uspěli s pěti zastupiteli, nyní jich má sedmnáct. Navýšení o sedm křesel se podařil v Olomouci (ze dvou zastupitelů na devět), podobně uspěli ve Zlíně (ze tří mandátů na devět).

Nejvíce zastupitelů mají lidovci, STAN, ODS a ANO
Ilustrační foto

STAN nicméně nemá zastoupení ve všech statutárních městech. A například v Liberci a Jablonci nad Nisou je úspěšná odnož hnutí – Starostové pro Liberecký kraj. V obou městech si hnutí SLK polepšilo o čtyři mandáty.

V případě hnutí ANO mluví čísla jasně. V roce 2022 obsadilo hnutí Andreje Babiše 333 mandátů. Po letošních volbách má o 53 křesel méně. V Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi, Opavě a Teplicích zůstal počet zastupitelů neměnný. Ve všech ostatních statutárních městech se počet mandátů hnutí ANO snížil.

Babiš považuje výsledek obecních voleb za velmi dobrý
Premiér a předseda hnutí Andrej Babiš hovoří na tiskové konferenci ve volebním štábu ANO k výsledkům komunálních a senátních voleb (10. října 2026)

Horší výsledek ODS a mandáty pro Naše Česko

Pohoršili si také občanští demokraté. Jimi navržení kandidáti před čtyřmi lety obsadili 140 křesel. Letos to bylo o devatenáct méně. Výrazně se na výsledku podepsalo odštěpení části členů v jižních Čechách, kteří nově kandidovali za nové uskupení někdejšího člena ODS a hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Občanští demokraté měli v Českých Budějovicích po loňských volbách šestnáct mandátů, letos získali pouze čtyři. Naopak Naše Česko si jich připsalo patnáct.

Nová strana uspěla v jižních Čechách nejenom ve statutárních městech. Výrazně dominovala například v Trhových Svinech, kde získala osmnáct mandátů. V Třeboni dosáhlo Naše Česko šesti mandátů (ODS jich tam má pět), v Dačicích má devět mandátů z jednadvaceti. A tříštění hlasů je viditelné i v Táboře. Naše Česko tam má po letošních volbách pět mandátů, koalice Společně pro Tábor (tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09) získala tři křesla.

ODS se ve statutárních městech naopak podařilo vylepšit svoji pozici v Ostravě. Samotná strana měla v rámci koalice SPOLU před čtyřmi lety pět zastupitelů, letos jich má devět. V Liberci a Mostu občanští demokraté nemají zastoupení žádné.

Kuba: Pro hnutí Naše Česko dopadly volby tak, jak očekávalo
Martin Kuba (Naše Česko)

Propad SPD

O patnáct zastupitelů méně než před čtyřmi lety mají také Piráti. Nejvíce ztráceli v Praze, ale také v Plzni nebo v Hradci Králové.

Dalším menším stranám zastoupeným ve sněmovně se dařilo lépe. Jak TOP 09, tak KDU-ČSL si v celkových počtech zastupitelů mírně polepšily. Prvně jmenovaná strana má nově o pět zastupitelů více, lidovci si polepšili o čtyři.

Debaklem volby skončily pro hnutí SPD. Před čtyřmi lety mělo zastoupení ve všech statutárních městech vyjma Třince. Se 110 mandáty se řadilo hnutí Tomia Okamury k nejúspěšnějším mezi sněmovními stranami. Letos ale přišlo o více než dvě třetiny zastupitelů v těchto městech. Aktuálně jich má jen 32.

Nově se podařilo uspět Motoristům sobě. Po volbách mají pět mandátů v Ostravě a po jednom v Třinci a Chomutově.

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Zdroj: ČSÚ, ČT24

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