Za emise skleníkových plynů mohou nejvíc senioři nad šedesát let, tvrdí norská studie

Ještě v roce 2005 měla věková skupina nad 60 let nižší podíl na emisích než věkové skupiny 30 až 44 a 45 až 59 let. Ale roku 2015 už senioři překonali emise skupiny 30 až 44 let a jsou na stejné úrovni jako skupina ve věku 45 až 59 let.

Heran Zheng, postdoktorand na NTNU, se domnívá, že existuje logické vysvětlení, proč senioři mají dnes vyšší emise než padesátníci a proč jsou díky tomu dnes na vrcholu pomyslného emisního žebříčku.

Stárnutí populace zvyšuje emise

Ze studie vyplývá, že senioři mají stále větší podíl na emisích ve všech 32 sledovaných zemích. Z nich vynikají senioři v Japonsku, kteří se na emisích ve své zemi podílejí více než z poloviny. Podle Zhenga je nejdůležitějším poselstvím tohoto výzkumu, aby si politici uvědomili, že stárnutí populace ztěžuje snižování emisí skleníkových plynů.

„Spotřební návyky seniorů jsou rigidnější. Například by bylo výhodou, kdyby se více lidí přestěhovalo do menších domů, jakmile se děti odstěhují,“ říká. „Doufejme, že se podaří vybudovat více obytných komunit, dopravních systémů a infrastruktury přívětivých pro seniory.“

Globální vlna stárnutí

Vlna stárnutí se valí celým světem, takže zjištění, že právě senioři zvyšují svou klimatickou stopu, je velmi špatná zpráva. Kromě toho, že do seniorského věku začínají právě teď vstupovat velké věkové skupiny z padesátých a šedesátých let minulého století, se také prodlužuje průměrná délka života. Počet starších lidí ve 32 zemích zahrnutých do studie NTNU se mezi lety 2019 a 2050 zdvojnásobí.

V porovnání s ostatními věkovými skupinami jsou emise, které mají na svědomí starší lidé, zpravidla více lokální. Mladší věkové skupiny spotřebovávají více dováženého zboží, oblečení, elektroniky a nábytku, tedy zboží, které vede k emisím v jiných zemích.