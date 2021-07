Většina Čechů chce kvůli klimatu snižovat emise, ukázala studie. Nejvíc vnímají hlas Grety Thunbergové

A sociolog Tomáš Chabada z Masarykovy univerzity k tomu poznamenává: „Výsledky ukazují, že tu chybí známé, důvěryhodné a respektované osobnosti, které by s českými diváky, posluchači a čtenáři mluvili o ochraně klimatu způsobem, který jim je blízký. Více než sedmdesát procent veřejnosti by přitom chtělo, aby se do ochrany klimatu více zapojilo ministerstvo životního prostředí, vláda, firmy, domácnosti a čeští vědci a vědkyně, podle více než šedesáti procent také například česká média nebo politici a političky.“

Marné hledání řešení

Sociální psycholog Ondřej Kácha z Green Dock navazuje: „Česká veřejnost se přitom sama ostýchá mluvit o změně klimatu před druhými. Podle výsledků šedesát jedna procent Čechů a Češek nikdy s druhými nekomunikovalo o podpoře ochrany klimatu. Jen sedmáct procent dotázaných pak předpokládá, že bude toto téma více otevírat v budoucnu. To je menší ochota než například u podepisování klimatických petic.“