V USA se narodila dvojčata z embryí, která byla zmražená téměř třicet let

Embrya byla původně vytvořena pro anonymní pár. V roce 2007 se dvojice rozhodla embrya darovat, na nového potomka se už cítila příliš stará. Tři zárodky putovaly na kliniku v Tennessee, kde trpělivě čekaly na své rodiče dalších patnáct let.

V roce 1992 v jedné laboratoři na západním pobřeží USA lékaři zamrazili tři embrya. V tu chvíli se pro ně zastavil čas. Až do letoška, kdy se Rachel a Philipovi Ridgewayovým narodila dvojčata Lydia a Timothy.

Nejstarší embrya, ze kterých se narodily děti

Po devětadvaceti letech a deseti měsících jde o nejstarší embrya, ze kterých se narodily děti. „Nedomníváme se, že by existovalo nějaké riziko spojené s počtem let, na která jsou embrya zmrazena. Zmrazujeme embrya už čtyřicet let a za tuto dobu nedošlo ke zvýšení rizika ani pro děti, ani pro těhotné ženy,“ podotkla Sigal Klipsteinová z Americké společnosti pro reprodukovanou medicínu.

Lékaři Rachel doporučovali transfer jen dvou embryí, to však mladá žena odmítla. „Do očí se mi vehnaly slzy. Řekla jsem ne. Právě jste mi ukázali fotografii mých tří dětí, musím je mít všechny,“ řekla Ridgewayová. Ultrazvuk ale prozradil, že se šestičlenná rodina Ridgewayů rozroste o dva potomky.

Dárců ve Spojených státech stále přibývá. Zatímco před devíti lety úřady registrovaly více než tisícovku darovaných embryí, v roce 2020 jich bylo jednou tolik. Úspěšnost těhotenství osciluje kolem čtyřiceti procent.

„Kvalitu embrya ovlivňuje věk ženy ve chvíli, kdy daruje vajíčka. Čím mladší žena, tím vyšší šance, že embryo bude chromozomálně normální,“ vysvětlila Klipsteinová.