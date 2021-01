Wikipedie slaví dvacet let. Je milována, cenzurována a má i vlastní planetu

Harmonická spolupráce zakladatelů Walese a Sangera dlouho nevydržela. Wales původně Sangera zaměstnal ve své společnosti Bomis jako šéfredaktora Nupedie, což je encyklopedie, považovaná za předchůdce Wikipedie. Wales Sangerovi však přiznává jen roli důležitého zaměstnance pod svým vedením. Poté, co se Sanger seznámil s konceptem wiki (označení webů, které umožňují uživatelům přidávat a měnit obsah), navrhl, aby byl princip aplikován také na encyklopedii. Jeho návrh přiměl Walese založit Wikipedii. Sanger byl jediným placeným editorem Wikipedie, a to od 15. ledna 2001 do své rezignace 1. března 2002. Vzhledem k tomu, jakou měl na Nupedii pozici, mu byl svěřen i projekt Wikipedie. Vedl ho, pojmenoval a formuloval velkou část jeho původních cílů a pravidel. 31. prosince 2004 publikoval Sanger na webu Kuro5hin kritický článek, podle nějž Wikipedii vážně poškozuje její koncept „anti-elitářství“, který poskytuje přílišný vliv trollům a potížistům a naopak odrazuje experty. Ten byl široce diskutován na blozích i v klasických médiích. Války s pomocí klávesnic Již zmíněné fungování na principu wiki je hlavním zdrojem toho, proč je Wikipedie tak unikátní. Jedním ze základních pravidel prosazovaných uživateli je takzvaný nezaujatý úhel pohledu – články musí prezentovat všechny podstatné názory na příslušné téma, aniž by některý vydávaly za jedinou objektivní pravdu. Požadavek na ověřitelnost údajů v článcích je uplatňován zejména u kontroverzních témat. Toto pravidlo se ale mnohdy nedaří ohlídat. Wikipedie je kritizována především za svou systematickou liberální, levicovou a protikonzervativní zaujatost. Samotný Wales uznává, že je obsah Wikipedie liberálnější nežli názory průměru americké společnosti, ale vysvětluje to tím, že mezinárodní anglickojazyčná komunita je liberálnější než obyvatelstvo Spojených států. Jako příklad lze uvést několik expertů, kteří se zaujatostí Wikipedie zabývají. Kanadský spisovatel Lawrence Solomon v National Review například došel ke zjištění, že články o tématech jako globální oteplování, inteligentní design či o případu Roe versus Wade (jde o rozhodnutí Nejvyššího soudu USA, které fakticky vyústilo v povolení interrupcí na celém území USA) vykazují systematickou zaujatost ve prospěch liberálů.

Novinář Nicholas Stix se v časopise American Renaissance zase snažil doložit systematickou levicovou zaujatost Wikipedie v rasových otázkách. Dle něj se Wikipedie staví pozitivně k rasové desegregaci, afirmativní akci a mezirasovému manželství. Je přesvědčen, že informuje o bělošském násilí vůči jiným rasovým skupinám, na druhou stranu však zamlčuje události opačného charakteru. Encyklopedii nařkl z toho, že se pozitivně vyjadřuje o antirasistických i radikálních černošských aktivistech, ale naopak pomlouvá a negativně nálepkuje členy probělošských skupin. Novinář Rowan Scarborough se v září 2010 v časopise Human Events zase zaměřil na politiku, především na přístup Wikipedie k biografickým článkům o kandidátech ve volbách v USA konaných v témže roce. Došel k tomu, že Wikipedie systematicky výrazně negativněji informovala o konzervativcích a kandidátech podporovaných hnutím Tea Party nežli o liberálech a středově orientovaných kandidátech. Akademik z University of Sydney Tim Anderson zase konstatuje, že Wikipedie podporuje politiku americké vlády a to, co o ní tvrdí média vlastněná velkými korporacemi. Jako příklad uvedl článek o Hugo Chávezovi, kde jsou prý používány vůči němu kritické zdroje, ale zdroje jako Venezuela Analysis a Z Magazine označili správci Wikipedie za „nepoužitelné“. K dalším sledovaným tématům patří spory o podobu článků, při nichž (zpravidla) dva uživatelé neustále mění editace toho druhého do své původní podoby. Těmto sporům se říká revertovací války (anglicky edit wars) a týkají se malého procenta kontroverzních článků. Na anglické Wikipedii k těmto tématům patřily či patří například George W. Bush, anarchismus a Mohamed. Aby se revertovacím válkám zabránilo, byla na Wikipedii přijata řada opatření, například pravidlo tří revertů nebo úvodní upozornění vztahující se ke kontroverzním článkům. Také se vyvinuly metody, jak revertovací války na Wikipedii automaticky detekovat.