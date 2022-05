EK hodlá investovat tři sta miliard eur do energetického přerodu. Chce se tak zbavit závislosti na Rusku

Lídři unijních zemí pověřili v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu Komisi přípravou podrobného plánu, jak co nejrychleji odejít od energetických zdrojů dovážených z Ruska. Jeho cílem je zbavit se závislosti na nejistých dodávkách a přestat posílat do Moskvy peníze, které může režim Vladimira Putina využívat k financování války.

Macenauer z EGÚ: Plynu se jen tak nezbavíme

Ředitel strategie poradenské společnosti EGÚ Michal Macenauer míní, že zemní plyn bude EU potřebovat výrazně déle, než navrhuje EK. „Určitě je v pořádku orientace na zelenou energetiku. Nicméně to, co navrhuje dokument REpowerEU, tedy náhrada 155 miliard metrů krychlových ruského plynu z padesáti či šedesáti procent zelenými plyny, ať už to bude vodík, nebo biometan, tak to je naprosto nereálné.“

Zemní plyn podle něj bude zapotřebí v mnohem větším množství, protože bude náhradou za uhlí. „Nejprve je nutné začít jednat o dlouhodobých kontraktech na dodávku plynu především ze zámoří, jsou to především USA, Jižní Afrika, možná další země. Mezitím je nutné co nejvíc navýšit dodávky plynu z Evropy,“ nastínil Macenauer nejbližší nutné kroky.

„Potom je třeba rozjet aktivitu, aby se znásobila kapacita LNG terminálů a aby se dobudovala infrastruktura, která bude třeba pro změny toků, to znamená, že plyn nepoteče přes Ukrajinu či Nord Streamem, ale poteče přes Německo, Polsko, Francii do EU. Plyn rozhodně v následujících dvaceti letech nebudeme schopni zelenou energií nahradit, ani z patnácti či dvaceti procent. Bude nutné si vybudovat dlouhodobé vazby na zámořské dodavatele,“ uzavřel Macenauer.