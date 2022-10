Plané setkání, či diplomatický úspěch bez šustění papírů. Politici hodnotí pražský summit

Předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřej Benešík (KDU-ČSL) považuje za klíčové, že se spolu dokázalo sejít čtyřiačtyřicet evropských státníků. Jako přínosná považuje i jednotlivá bilaterální setkání. Europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti) si myslí, že se takový formát nejspíš uchytí. Summit se podle něj zapíše do historie. Je to způsob, jak mluvit i s nečleny, hodnotí kladně Peksa.

Všichni by chtěli, aby válka skončila, reaguje Decroix. Je ale podle ní nutné bránit Ukrajinu. Diplomaticky totiž není možné válku ukončit, protože Rusko odmítá jednat, je přesvědčená. Benešík navrhuje, že teprve pokud se okupant stáhne na své území, potrestá válečné zločince a zaplatí reparace, je možné zahájit vyjednávání. S Fialou proto nesouhlasí.

Fiala předpokládá, že válka na Ukrajině bude zdlouhavý konflikt, který může dále eskalovat. Pokud se do ní nezapojí NATO přímo, tak Ukrajina podle něj nemůže vyhrát. Navrhuje proto co nejdříve začít jednat o míru.

Bžoch si myslí, že riziko vtažení Česka do konfliktu není vysoké. Záleží ale podle něj hlavně na tom, jak se zachová Putin. „Medvěd zahnaný do kouta je pořád medvěd,“ komentuje situaci. Fiala v té souvislosti kritizuje, že česká armáda není koncepčně vyhovující. Označuje ji za kapesní expediční sbor. Je podle něj třeba změnit její koncepci.

Peksa situaci na frontě vidí tak, že se ruské linie hroutí. To ale podle něj nedonutí Rusy ke kapitulaci. Donutit Rusko, aby skončilo válku, nebude snadné, tvrdí Peksa. Je to podle něj důvod, proč většina státníků „chodí kolem Putina po špičkách.“

V otázce vývoje Ruskem rozpoutané války na Ukrajině Benešík cítí, že by se konflikt mohl v dohledné době rozhodnout. Usuzuje tak podle úspěšného postupu Ukrajinců v posledních týdnech. Ruská armáda se podle něj ukázala být další „Potěmkinovou vesnicí“.

Poslanec Ondřej Lochman (STAN) oceňuje, že došlo ke schůzce představitelů Turecka, Ázerbájdžánu a Arménie. Považuje to za jeden z důvodů, proč je celé setkání diplomatickým úspěchem. Místopředseda výboru sněmovny pro evropské záležitosti Jaroslav Bžoch (ANO), dodává, že je důležité jednat i s Maďarskem, které v rámci EU vystupuje jako „zlobivé dítě“.

Pospíšil přirovnává Putina k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi. Mír podle něj chtějí všichni. Jednání s Putinem ale přirovnává k podepsání Mnichovské dohody. Je podle něj chyba, že Západ nereagoval důrazněji již v roce 2014 po ruské anexi Krymu.

Bžoch říká, že jednat se musí. Připomíná ale snahy francouzského prezidenta Emanuela Macrona nebo německého kancléře Olafa Scholze, které byly v Moskvě oslyšeny. Pro jednání je proto nutné mít ochotného partnera, dodává. Také Lochman poukazuje na marná jednání ze začátku války, o které se pokoušela sama Ukrajina.

Jak reagovat na použití jaderné bomby

V případě, že by se Rusové odhodlali k útoku jadernou zbraní, bude podle Bžocha nutná okamžitá reakce. Pospíšila uklidňuje, že potenciální reakcí na použití atomové bomby se zabývají američtí bezpečnostní analytici. Na užití jaderné zbraně podle něj není možné reagovat pouze diplomaticky.

Podle Peksy by použití jaderné zbraně ovlivnilo i sousední země. Jaderný spad by byl měřitelný i v Česku, tvrdí. Inspiraci pro odvrácení takové hrozby vidí v řešení Kubánské krize z roku 1962. Lochman se domnívá, že Rusko by nezískalo použitím jaderné zbraně žádnou výhodu.