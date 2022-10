V Praze začíná summit Evropského politického společenství. Ke stolu zasednou lídři 44 zemí

Po úvodním projevu českého premiéra promluví ke kolegům čtveřice mimounijních vůdců včetně Trussové a na dálku se s nimi spojí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Poté politici usednou ke kulatým stolům, u nichž proberou dva okruhy témat. Prvním bude mír a bezpečnost, druhým ekonomika, energie a klima. Ve čtvrtek večer by pak ve Španělském sále měla proběhnout i formální večeře.

Ještě před začátkem prvního summitu se premiér Petr Fiala (ODS) setká v Kramářově vile s britskou ministerskou předsedkyní, která do zahraničí zamíří vůbec poprvé ve funkci. Fiala poté přivítá postupně politiky na Prvním nádvoří Pražského hradu a zamíří do Španělského sálu, kde se bude po oba dny odehrávat hlavní dění. „Španělský sál přitom pamatuje jiné vrcholné politické schůzky, například setkání tehdejších prezidentů USA a Ruska v dubnu 2010,“ uvedl zpravodaj ČT Lukáš Mathé.

Vedle hlav unijních zemí do Prahy zavítají i další šéfové dvacítky dalších zemí na úrovni premiérů či prezidentů. Mezi nimi například britská premiérka Liz Trussová, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan či lídři balkánských a postsovětských zemí. Pozvánku nedostaly Rusko a Bělorusko.

Užší spolupráce se zeměmi mimo EU

„Není to nic jiného, než se zamyslet nad tím, jak by EU i v téhle tíživé situaci, kdy máme válku na Ukrajině, mohla navázat užší spolupráci s celou řadou zemí, ať už je to Velká Británie, Norsko nebo Švýcarsko. Samozřejmě součástí je i Ukrajina nebo Turecko,“ uvedla k setkání europoslankyně Dita Charanzová (za ANO).

Podle ní se vedou na poli Evropského parlamentu různé debaty o tom, co nového může Unie nabídnout například Turecku a podle Charanzové jde i o to, aby Kyjev nevnímal ustavované politické společenství jako náhražku za své případné členství v Unii.

S tím souhlasí i europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09), který by byl podle svých slov nerad, aby byl tento formát „vějičkou pro země,“ které chtějí reálně vstoupit do EU. „Poprvé se takto potkává 44 zemí a nemáme s tím ještě žádnou zkušenost. Je to snaha zapojit ostatní země, které jsou v sousedství EU, ale nejsou členy a posílit spolupráci,“ uvedl s tím, že smysl akce se ještě ukáže.

„Bude se asi našlapovata hledat minimální konsensus, jak vlak, který navrhl Emmanuel Macron, rozjet v Praze,“ podotkla také Charanzová s tím, že jde o pokus, jestli jsou země Evropy schopné nalézt společnou řeč. „Myslím, že je dobře, že i Česko hledá nějakou platformu pro dialog například s Velkou Británií, protože je celá řada států v EU, které si vztahy s Británii představují jinak než Česko, které je i historicky chce mít s Británií co nejužší,“ dodala.

V Praze se setkají i lídři zemí, které mají nevyřešené spory či přímo otevřené konflikty - Arménie a Ázerbájdžánu, Řecka a Kypru s Tureckem či Srbska a Kosova. Podle unijních činitelů by mohla být bilaterální či vícestranná setkání navazující na kulaté stoly příležitostí k otevření některých sporných otázek.

„Žádná deklarace, žádné formální závěry, žádné papíry. Toto má být naopak neformální, ale o to důvěrnější a otevřenější debata,“ uvedl tento týden vysoce postavený český diplomat obeznámený přípravou summitu.Konkrétní společný závěr tak EPS mít nebude. Lídři by se měli shodnout pouze na dějišti příštího jednání – zatím je navržena moldavská metropole Kišiněv.