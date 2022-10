Do Prahy přijíždějí delegace desítek zemí. Přistanou na Ruzyni, pak pojedou po Evropské na Hrad

I když unijní summit nese přívlastek „neformální“ a z něj ani ze setkání představitelů Evropského politického společenství nevzejdou žádné oficiální závěry, na počtu a významu účastníků to nic nemění. První přiletěli již ve čtvrtek večer, největší nápor lze však očekávat ve čtvrtek po poledni.

Na čtvrteční jednání politického společenství, které je novým sdružením nejen států EU, ale i dalších sedmnácti evropských zemí, dorazí do Prahy čtyřiačtyřicet delegací. Znamená to, že na trase mezi letištěm a centrem města bude velmi rušno. Pátek a sobota by již měly být klidnější, představitelé unijních zemí už v Praze budou, odjíždět by měly delegace postupně – nejprve ty ze zemí, které k Unii nepatří, až později reprezentanti členských států.

Letadla s účastníky summitů budou vesměs přilétat na staré ruzyňské letiště, které jeho provozovatel nazývá čtvrtým terminálem. Odbavování běžných cestujících v prvním a druhém terminálu tedy summity nijak nenaruší, hrozí však zpoždění odletů a příletů, a to v řádu minut. Letiště nicméně avizovalo, že v souvislosti s příletem delegací může být uzavřeno expresní parkoviště před terminálem 2.