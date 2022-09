Evropa není jen EU. Desítky zemí včetně Británie a Švýcarska budou v Praze jednat o energetice či klimatu

S nápadem vzniku společenství přišel v květnu francouzský prezident Emmanuel Macron, a to v závěrečný den Konference o budoucnosti Evropy, připomněl zpravodaj ČT v Bruselu Petr Obrovský. „Kdy při projevu v Evropském parlamentu uvedl, že je třeba Evropu nově politicky uspořádat, a to nejen uvnitř Evropské unie, ale i za jejími hranicemi,“ popsal zpravodaj.

Podotkl, že Evropa si po zahájení ruské invaze na Ukrajinu uvědomila, že se musí více starat o svou bezpečnost a semknout se se sousedními zeměmi. „Evropské politické společenství má být klubem několika desítek zemí, vypadá to zhruba na čtyři desítky, kde se budou řešit společné problémy, které přesahují hranici Evropské unie. Mohou se týkat právě bezpečnosti, klimatické politiky, dopravy, ochrany hranic, řešení migrace, anebo ekonomické konvergence těchto států – tedy situace, bohatší země budou pomáhat těm chudším,“ nastínil Obrovský.

Uvedl, že pozvánku dostalo 27 členských zemí EU. Na první summit by podle něj měli dorazit zástupci dalších 17 nečlenských států – například Velké Británie, Turecka, Ukrajiny, Norska, Švýcarska, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžánu i zemí západního Balkánu.

Klíčové je přitom zapojení Velké Británie, upozornil zpravodaj. „Protože základním pojivem Evropského politického společenství by měla být jakási shoda na základních politických hodnotách, oddanost států demokracii a především geopolitická jednota v odpovědi na ruskou agresi na Ukrajině. A z uplynulých měsíců víme, že role Británie v evropské odpovědi na ruskou agresi byla naprosto klíčová,“ zdůvodnil Obrovský. Dodal, že pro Británii by to zároveň byla příležitost pro znovunastavení vztahů se sedmadvacítkou po odchodu z EU.

Odborníci se podle Obrovského shodují, že ideální interval schůzí společenství bude jednou až dvakrát do roka. „Bude to především komunikační platforma, ale nemělo by to zůstat pouze u toho. Mělo by přinést i reálné výsledky a praktická zlepšení v životech občanů jednotlivých zemí,“ řekl. Podotkl, že Evropské politické společenství je volnější a širší klub, který nemá nahradit EU.