Praha se chystá na vrcholný summit EU. Bezpečnost budou zajišťovat i odstřelovači

Prahu čekají dva propojené vrcholné summity. Do metropole v týdnu zamíří prezidenti a premiéři sedmadvacítky, ale i představitelé Ukrajiny, Británie, Turecka, Izraele a dalších zemí. Na čtvrteční jednání Evropského politického společenství přijede až padesát delegací. V pátek se pak v Praze v rámci českého předsednictví sejde neformální summit členských zemí. Bezpečnost a doprovod účastníků bude zajišťovat Ochranná služba a stovky dalších policistů. Nejvytíženějšími lokalitami budou cesty do centra města z Letiště Václava Havla a oblast kolem Pražského hradu. Ten bude od úterý do soboty pro veřejnost uzavřen.