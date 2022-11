Vlaky z Brna do Ostravy a Olomouce budou mít od úterý šestidenní výluku

Vlaky na rychlíkových tratích z Brna do Ostravy a do Olomouce budou mít od úterý do neděle šestidenní výluku. Důvodem jsou opravy staré jednokolejné tratě. Místo vlaků pojedou autobusy v ranní špičce mezi 7:30 a 13:30, v odpolední špičce už zase pojedou vlaky podle jízdního řádu. Vyplývá to z informací na webu Kordis JMK.