Kanadští Nickelback nastartovali dodávku, chtějí být veselejší

První singl pojmenovala kapela San Quentin podle známé věznice v Kalifornii. Místo poutalo pozornost hudebníků už v minulosti. Johnny Cash odehrál za zdmi vězení celý koncert, Metallica tu natáčela videoklip. Nickelback se spokojili pouze s odkazem v textu.

Do svých začátků se Nickelback vrací i přebalem desky, na níž je ve veselých žlutých odstínech vyvedená dodávka. V ní se muzikanti přesouvali často za koncerty, dnes už by se ale prý tímhle způsobem dopravovat nechtěli.

„Myslím, že něco takového přenecháme mladším ročníkům. V mládí nemáš problém vzdát se pevného domova a žít v dodávce. Jak stárneš, je takový styl náročnější. Nemyslím si, že bychom toho byli ještě schopni,“ říká baskytarista Mike Kroeger.

Dar psát balady

Název kapely Nickelback vznikl ještě v době, kdy Mike pracoval v kavárenském řetězci. Z věty „There is your nickel back“, Frontmanem skupiny je jeho bratr Chad Kroeger. Nickelback prosluli svými baladami. Skladba How You Remind Me se dokonce stala jednou z nejhranějších rádiových písní nultých let.