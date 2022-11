Divadlo na cucky zvažuje vstup do armády, částečně i v bývalém krytu

„Kritická doba si žádá mimořádná opatření. Žádá si více lesů, ideálně lužních, více praturů, ideálně roztomilých, a také více vojenských újezdů, jako je Libavá – ideálně bez hranic,“ píše k inscenaci Divadlo na cucky.

Zamýšlí se v ní mimo jiné, jestli může být vstup do armády natolik výhodný, že případně vyváží i riziko ztráty vlastního života. „Vzhledem k současné otázce je otázka, kdy, jak, proč a jestli vůbec vstoupit, velmi zajímavé téma,“ domnívá se herečka Pavla Dostálová. Na jevišti se k ní připojí ještě Martin Dytko a Viktor Kuzník.

Herci se podíleli na výsledné podobě inscenace. „Velice často jsme se dostávali do debat, jestli existuje národ, jestli existuje vlast, jestli to můžeme nějak uchopit. Díváme se na to s nadsázkou, dostáváme se úmyslně až do absurdních situací,“ doplnil režisér a autor projektu Tomáš Loužný.