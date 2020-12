Pohádky, které přetrvaly tisíciletí. Kořeny některých mohou sahat až do starověkých časů nebo doby bronzové

Motiv střevíčku sahá až do starověkého Egypta

Ve vysílání ČT24 pak v roce 2017 dodal, že do Číny řadí původ pohádky jedna z teorií: „Nápovědou je střevíček. V Číně až do počátku 20. století existovala praktika zmenšování dívčích nohou. Nejkrásnější byla dívka, která měla co nejmenší nohu. Proto se batolatům ženského pohlaví svazovaly nožičky, aby byly co nejmenší,“ řekl etnolog, podle kterého má pohádka kořeny v příběhu o Yeh-hsien.

Zároveň však Janeček upozornil, že původ může být ještě jinde. Motiv střevíčku, podle kterého najde panovník svoji vyvolenou, se objevil i ve starém Egyptě, a to v příběhu o řecké otrokyni Rhodopis, která se provdala za faraona. Pohádku ve své knize o egyptských příbězích Faraoni a kouzelníci popsal Jiří Tomek, v této verzi střevíček otrokyni uzmul sokol.

„Sokol se prudce snesl k zemi a uchopil do spárů jeden střevíček. Pak mocně zamával křídly, nabral výšku a se střevíčkem v pařátech odlétal na jih. Doletěl nad faraonovo sídelní město, nad samotný panovníkův palác, roztáhl pařáty a pustil do faraonova klína střevíček,“ píše Tomek.

Autorství egyptského příběhu se připisuje řeckému zeměpisci Strabónovi, jenž „pohádku“ zaznamenal ve svém sedmnáctisvazkovém spisu Geografika. Tu přitom napsal někdy mezi lety 7 před Kristem až 24 po Kristu.