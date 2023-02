České domácnosti chudnou. Na energiích přitom výrazně šetří

Spolu s počtem lidí, kteří státní pomoc potřebují, stoupá i průměrná vyplácená částka. V lednu tak příspěvek na bydlení dosáhl v průměru 4912 korun. „Zastropovali jsme ceny a jsme si vědomi toho, že pro některé domácnosti to není dostatečné. A pro ty máme sociální síť, příspěvek na bydlení. Takže je to přesně tak, jak jsme předpokládali. Peníze v rozpočtu na to máme vyčleněny,“ sdělil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Dodavatelé: Splácení je v normálu

Podle Energetického regulačního úřadu domácnosti loni šetřily mnohem více než například firmy. A to u elektřiny i u plynu. A v prvních týdnech letošního roku se ukazuje, že trend bude nejspíš pokračovat. „V případě spotřeby plynu už máme data za leden. Ta v podstatě potvrzují trend z loňského roku. Je to velmi obdobné, je to zase snížení spotřeby lehce přes dvacet procent,“ vyčíslil mluvčí úřadu Jan Hamrník.

To, že kombinace úspor a příspěvku na bydlení zatím spíše funguje, potvrzují i dodavatelé energií. Ani jedna společnost dosud neeviduje u svých zákazníků, že by měli výraznější problémy se splácením. „Jedná se zhruba o třetinu procenta zákazníků, které obvoláváme, protože třeba mají problém s tím, aby platili účty včas. Ale je to standardní, je to podobné, jako to bylo dříve,“ sdělil mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

E.ON podle mluvčí Martiny Slavíkové neeviduje meziroční nárůst počtu klientů, kteří by u společnosti měli dluhy nebo nedoplatky. „Možná je to způsobeno i tím, že lidé začali poměrně hodně šetřit na energiích,“ uvedla.