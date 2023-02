Úsporný režim dodržují i ministerstva. Resorty ušetřily desítky procent plynu a elektřiny

Symbolem úspor se například na ministerstvu dopravy stal páter noster, který od září nejezdí. „Ty úspory jsou znatelné, my máme cíl uspořit do března patnáct procent na plynu a na elektřině, a zatím se nám to daří. Za období do prosince máme ušetřeno už 92 megawatthodin,“ uvedl mluvčí ministerstva František Jemelka.

Podobně je tomu i na ministerstvu zahraničí. Opatření zavedly úřady téměř totožná – méně se svítí i topí a ministerstvo zahraničí navíc repasuje kotle. Elektřiny zde ušetřili skoro sedmnáct procent, plynu šestnáct.