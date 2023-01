Vláda čelí pokusu o vyslovení nedůvěry, úvod debaty ovládli ministři

Fiala: Vládě se daří plnit dlouhodobé plány, důvěru si zaslouží

Česko prochází krizí podle Fialy úspěšně a jeho kabinetu se daří plnit dlouhodobé plány, důvěru si proto zaslouží, reagoval ve svém hodinovém vystoupení premiér. Na úvodní vystoupení Schillerové, která mluvila o „třinácti hříších“ vlády, reagoval premiér slovy, že ukázala bezradnost.

V dolní komoře mluvil například o zvládnutí vlny epidemie covidu-19, o ruské vojenské invazi na Ukrajinu a jejích dopadech a o krocích k zajišťování energetické bezpečnosti Česka tak, aby nebyla závislá na ruských zdrojích. Premiér také uvedl, že pomoc kvůli dražším energiím kabinet nadřazuje nad rozpočtovou odpovědnost.

Premiér se také vyjádřil k aktuální situaci kolem dodávek některých léků. Uvedl, že v pondělí dorazila do Česka dodávka deseti tisíc balení penicilinu. V příštím týdnu očekává další dodávku. Do konce ledna by podle něj měly přijít desítky tisíc balení léků proti horečkám.