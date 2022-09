Šéf civilní rozvědky Mlejnek rezignuje, povede ji první náměstek

přehrát video Události ČT: Mlejnek oznámil rezignaci na post šéfa civilní rozvědky

„Mně záleží jako ministrovi vnitra na tom, aby ta služba byla stabilní. Já jsem pověřil dočasným vedením prvního náměstka. Služba funguje, Česká republika rozhodně není v ohrožení,“ řekl Rakušan ve středu večer. Petr Mlejnek vydržel v čele Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) necelé dva měsíce. Jmenován byl k 8. červenci. Na začátku srpna informoval server Seznam Zprávy o jeho stycích s lobbistou Michalem Redlem, který čelí obvinění v kauze Dozimetr, případu údajné korupce v pražském dopravním podniku. Spolu s ním je obviněný i někdejší náměstek na magistrátu za STAN Petr Hlubuček, což vrhlo pochyby i na ministra vnitra a šéfa STAN Víta Rakušana, který se Mlejnkova angažmá opakovaně zastával. Situaci již řadu týdnů kritizuje opozice, která primárně kvůli ní vyvolala i hlasování o vyslovení nedůvěry vládě; mimořádná schůze dolní komory proběhne ve čtvrtek. Mlejnkovými kontakty se zabýval i bezpečnostní výbor a vláda, dosavadní jednotu kabinetu nicméně v neděli relativizovali Piráti, kteří vyzvali k Mlejnkově výměně.

přehrát video 90' ČT24: Konec šéfa civilní rozvědky Mlejnka

Nyní šéf ÚZSI z funkce odchází sám. Informaci o své rezignaci potvrdil webu Lidovky.cz. „Ano je (to pravda),“ napsal bez bližších podrobností. V minulosti uvedl, že se s Redlem scházel v minulosti pracovně, ale že nemohl vědět, že bude Redl v budoucnosti stíhán. Schůzky se uskutečnily v době, kdy Mlejnek působil v obchodní společnosti a vyhledával pro ni nové příležitosti. Mlejnek popřel, že by podnikateli předával informace z bezpečnostního prostředí. „Ze všech trapných řešení je to řešení nejméně trapné,“ glosoval ohlášený odchod komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. „Situace, do které se celá vláda vinou Víta Rakušana vmanipulovala, byla úplně zbytečná. Mohl navrhnout kohokoliv, kdo neměl kontakty s hlavou mafiánské skupiny.“ Podle politologa Jana Kubáčka Mlejnkův odchod Úřadu pro zahraniční styky a informace pomůže: „Dostal se pod obrovský tlak. Prověřuje a zpochybňuje se jeho vedení a to je to nejhorší, co se může samotné službě stát - když se stává veřejným a debatovým tématem. Pro špiony je zásadní, když jsou neviditelní.“ Premiér i ministr vnitra nyní získávají příležitost situaci zklidnit, soudí Kubáček.

Rakušan rozhodnutí lituje Premiér Petr Fiala (ODS) se už nechal slyšet, že právě ve zklidnění situace aktuálně doufá. Podle vicepremiéra a šéfa koaličních lidovců Mariana Jurečky jde o dobré rozhodnutí pro pověst úřadu. Ministr Rakušan uvedl, že ho Mlejnkovo aktuální rozhodnutí mrzí; měl podle něj předpoklady, aby svou funkci vykonával dobře. „Jeho rozhodnutí ovšem chápu, tlak na něj, jeho rodinu i službu samotnou byl enormní,“ poznamenal vicepremiér. Piráti mají Mlejnkův krok za správný a zodpovědný, sdělil předseda strany Ivan Bartoš. „Nyní je důležité, aby proběhl výběr nového šéfa civilní rozvědky a situace se stabilizovala i s ohledem na důvěru veřejnosti v naše zpravodajské služby a efektivní fungování úřadu.“ Očekává, že Rakušan přijde s řešením v řádu týdnů. Obdobně mluví i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, podle ní musí ministr vnitra navrhnout nezpochybnitelné jméno. „Není žádný prostor pro personální přešlap, ÚZSI musí vést odborník, který situaci rychle uklidní.“

Předseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS) dal v 90' ČT24 najevo, že – přestože se výbor vůči Mlejnkovi vysloveně nevymezil – nepovažoval Rakušanův výběr za šťastný. Podotkl, že „má ještě jednu možnost opravy“. Nový ředitel by měl mít oproti Mlejnkovi hned od začátku bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň utajení a měl by být činný v oblasti tajných služeb, nikoli se do ní vracet po letech v komerční sféře, což byl Mlejnkův případ, míní Žáček. „Musí mít autoritu, aby uklidnil situaci. Blíží se bohužel věci, které budou medializované, které se týkají Úřadu pro zahraniční styky a informace, to jsou některé kauzy, které budou projednávat soudy. V tomto smyslu to musí být silná osobnost, která to ustojí, uklidní službu a zaměří směrem, který od ní vláda očekává, který očekávají naši partneři v NATO a Evropské unii,“ shrnul šéf bezpečnostního výboru, co očekává od nového ředitele rozvědky. Výhrady opozice trvají Podobná očekávání má i zástupce opoziční SPD ve stálé sněmovní komisi pro kontrolu ÚZSI Jiří Kobza. „Měl by to být člověk, který je ze služby, který zná službu, který je prověřen na nejvyšší prověření a nebude prostor pro pochyby a vůbec medializování jeho pozice jako takové. Není představitelné, aby ředitel tajné služby byl měsíc den co den v médiích. Vždyť ředitel tajné služby má být ten nejtajnější, vůbec se nemá vědět, kdo to je, kde bydlí, jak se jmenuje. Od toho jsou tajné služby, aby byly tajné,“ apeloval. Oproti Žáčkovi by ale opoziční politik již žádnou další šanci ministru Rakušanovi nedal. „Takové věci se nemohou dít. A pakliže se stanou, dotyčný ministr má vyvodit okamžitou zodpovědnost a odstoupit,“ je přesvědčen. Vzhledem k tomu, že Rakušan ve vládě zůstává, je to podle Kobzy „na rezignaci celé vlády“. Rezignace Petra Mlejnka je podle něj důsledkem toho, že jeho pozice byla neudržitelná. Kobza se podivil, že vše došlo tak daleko. „Protože na mě udělal dojem zkušeného člověka, tak musím říct, že se divím, že do toho šel,“ poznamenal opoziční poslanec.

Opozice i kvůli pochybnostem spjatým s šéfem ÚZSI vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Podle vyjádření předsedy ANO Andreje Babiše se i přes Mlejnkovu rezignaci na opozičních výhradách vůči kabinetu nic nemění a Rakušan by měl rezignovat kvůli tomu, že jej do čela civilní rozvědky vůbec vybral. „Mlejnek byl jen jedním z mnoha. Kolik takových 'prověřených' lidí asi dosadil STAN do funkcí? Rakušan musí odstoupit. Trváme na tom.“ Motivem pro hlasování o nedůvěře navíc není jen situace v tajných službách, ANO vznáší výhrady i k vládnímu postupu v energetické krizi. „To nemohlo skončit jinak, než že pan Mlejnek bude rezignovat. Ale nestačí to. Odpovědnost za to nese ministr vnitra, ten dopustil to, že jsme dneska v situaci, že nemáme šéfa důležité rozvědky,“ komentovala předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Také podle šéfa hnutí SPD Tomia Okamury ani rezignace „nic nemění na faktu, že vláda Petra Fialy a všech pět koaličních stran otevřeně podporovala to, aby Petr Mlejnek spojený s lidmi kolem organizovaného zločinu a mafie zůstal v čele tajných služeb. Nebyl odvolán, rezignoval sám na základě opozičního tlaku“.