ANO uvažuje, že kvůli šéfovi rozvědky zkusí svrhnout vládu

Poslanci mají nyní naplánované tři schůze, ale mohla by jim přibýt ještě jedna. Opoziční ANO uvažuje o tom, že vyvolá hlasování o nedůvěře vládě. Zdůvodňuje to kontakty nového ředitele civilní rozvědky Petra Mlejnka s trestně stíhaným podnikatelem. Byl by to první návrh na vyslovení nedůvěry od jmenování kabinetu Petra Fialy (ODS) a zároveň první takové hlasování od loňského června. Tehdy se opozice pokusila svrhnout Babišův kabinet poté, co komunisté vypověděli smlouvu o toleranci.