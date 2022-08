Kontakty s Redlem byly jen pracovní, řekl šéf rozvědky Mlejnek poslancům. Rakušan považuje jeho výběr za správný

Petr Mlejnek vystřídal v první polovině letošního července v čele civilní rozvědky Marka Šimandla, který odešel k celníkům. Brzy se ale ocitl ve středu zájmu opozice kvůli stykům s Michalem Redlem, který je jedním z obviněných v pražské korupční kauze. Mlejnek řekl poslancům z bezpečnostního výboru, že se s Redlem setkával pracovně v době, kdy působil v obchodní společnosti. „Jak jsem mohl vědět v roce 2012, v roce 2015 nebo v roce 2021, že pan Redl bude stíhán v kauze Dozimetr?“ podotkl. Zdůraznil, že firma, v níž pracoval, neuzavřela žádnou smlouvu s pražským dopravním podnikem ani magistrátem. Ministr Rakušan řekl, že mu Mlejnek doložil, že žádné takové smlouvy uzavřeny nebyly. Před poslanci také Mlejnek popřel, že by Redlovi předával informace z bezpečnostního prostředí. Rakušan řekl, že Mlejnka předem neznal Do rozvědky přišel nový ředitel zvenčí. Rakušan podotkl, že takový byl jeho cíl, nechtěl, aby do čela ÚZSI nastoupil po Šimandlovi někdo, kdo v tajné službě v posledních sedmi či osmi letech pracoval. Považuje to za správné rozhodnutí pro personální uklidnění služby, pro zadávání úkolů a pro její vedení. Poznamenal, že za předchozího ředitele se podařilo rozvědku ekonomicky stabilizovat, neměla však podle Rakušana jasné zacílení. Nový ředitel podle něj nemá v ÚZSI vazby na kohokoli či na jakoukoli skupinu, která měla ve službě vliv v poslední době.

Poslancům ministr řekl, že se na jaře sešel s několika adepty, kteří mu představili vizi vedení ÚZSI. Mlejnka neznal, poprvé jej viděl při schůzce v kanceláři místopředsedy sněmovny Jana Bartoška (KDU-ČSL), řekl. Odmítl spekulace, že nového šéfa rozvědky mu doporučil Redl. Na Mlejnka si sháněl Rakušan reference, vycházel především z toho, co po něm vyžadoval zákon, tedy aby nový šéf civilní rozvědky měl při nástupu požadovanou prověrku na stupeň tajné. Ze zákona je dáno, že musí následně požádat o prověření na stupeň přísně tajné, což Mlejnek učinil. Ministr vnitra odmítl, že by Mlejnek měl nějakou jinou manažerskou prověrku Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ), než jaká by ho opravňovala ke vstupu do tajných služeb. Na to, proč Mlejnka nyní na stupeň přísně tajné prověřuje jeho vlastní úřad, odpověděl, že je to dáno zákonem.