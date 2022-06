Civilní rozvědku bude řídit Petr Mlejnek, Vojenskou policii Otakar Foltýn

„Po zvážení všech důvodů jsem se rozhodl žádosti ředitele Šimandla vyhovět a navrhnout do funkce zkušeného zpravodajce i manažera Petra Mlejnka. Věřím, že svou vysokou profesionální připravenost využije v čele rozvědky ve prospěch České republiky,“ uvedl Rakušan. Podle zákona jmenuje a odvolává ředitele ÚZSI ministr vnitra se souhlasem vlády. Z výkonu své funkce je ředitel civilní rozvědky odpovědný tomuto ministru.

Šimandla jmenoval do čela ÚZSI tehdejší šéf resortu vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v září 2018. Rakušan nyní Šimandlovi za jeho práci poděkoval. „Budu rád, pokud zůstane v bezpečnostních sborech i nadále a stát tak bude moci využít jeho odbornost a kvalifikaci,“ uvedl. Mladá fronta Dnes v květnu uvedla, že Šimandl by po odchodu z rozvědky mohl nahradit Jiřího Langa v čele Národního bezpečnostního úřadu, kde dříve působil jako bezpečnostní ředitel a náměstek.

Mlejnek byl také v řídicích funkcích na ministerstvu obrany, kde měl na starosti finanční zabezpečení jednotek, mimo jiné těch podílejících se na operacích NATO SFOR v Bosně a Hercegovině a KFOR v Kosovu, uvedlo vnitro. Jako vedoucí důstojník se věnoval vyhledávání a analýze bezpečnostních rizik v Česku a zahraničí v rámci analytického štábu Vojenského zpravodajství.

Česká republika má tři tajné služby. Vedle ÚZSI to jsou civilní kontrarozvědka Bezpečnostní informační služba (BIS) a armádní tajná služba Vojenské zpravodajství. Do čela BIS jmenovala vláda Petra Fialy (ODS) s účinností od 15. února Michala Koudelku, který kontrarozvědku předtím pět let vedl a po vypršení mandátu v létě 2021 byl jejím řízením provizorně pověřen. Vojenské zpravodajství řídí od října 2014 Jan Beroun.

Změny u Vojenské policie

Novým náčelníkem Vojenské policie se od 1. července stane Otakar Foltýn z kanceláře náčelníka generálního štábu. Ve funkci vystřídá Miroslava Murčeka, který nepožádal o prodloužení vojenského závazku. ČTK to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Náčelníka Vojenské policie může ministryně jmenovat po projednání sněmovního výboru pro obranu. Ten se sejde v pátek ráno.

Murček (57 let) stál v čele Vojenské policie od února 2019, kdy ve funkci vystřídal Pavla Kříže. Toho se rozhodl odvolat tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar (ANO). U Vojenské policie Murček působil od roku 1993. Několikrát byl vyslán na zahraniční misi do Iráku, sloužil i v Afghánistánu a na území bývalé Jugoslávie.

Vojenská policie byla zřízena v roce 1991. V jejím čele stojí náčelník, který je přímo podřízen ministrovi obrany. Na starosti má policejní ochranu ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří ministerstvo obrany. Od roku 2016 získala pravomoc samostatně vyšetřovat některé trestné činy související s armádou nebo ministerstvem obrany.