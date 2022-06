Ministr školství Gazdík podá demisi kvůli stykům s obviněným lobbistou Redlem

V případu kolem DPP Gazdík nepatří mezi podezřelé, podle médií se ale sešel s Redlem v zabezpečené kanceláři, trávili spolu víkend v Alpách a komunikovali přes zašifrovaný telefon. Gazdík kontakty nepopřel, vyloučil ale, že by Redl nějak zasahoval do jeho politických kroků či rozhodování STAN.

„V tuto chvíli na mně ulpívá stín, a přestože já sám vím, jak se věci ve skutečnosti mají, a mám svědomí čisté, v politice je důležité i to, jak věci vypadají.“

Gazdík uvedl, že se v kauze necítí jakkoliv vinen. „Nic zlého jsem neprovedl. Informace, které postupně unikají z vyšetřovacího spisu do médií, však stavějí vládu a STAN do nepříznivého světla, čemuž chci zabránit,“ dodal. Při dalším projednávání kauzy se podle něj naplno ukáže, že se ho kriminální případ nijak netýká.

Policie tvrdí, že organizovaná skupina desítky obviněných systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Do skupiny patřil i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN).

Předseda poslanců KDU-ČSL Marek Výborný uvedl, že Gazdíkův krok má jeho velký respekt. „Nebylo zvykem se k podobným věcem postavit čelem. Je to výraz politické kultury zcela jiné kategorie než dříve. Teď je důležité nalézt pro klíčový resort školství kvalitního nástupce. Vzdělávání je nadále prioritou,“ napsal.

Hnutí STAN je podle Fialy spolehlivým partnerem, ke všem kauzám se postavilo čelem, míní. „O důsledcích té kauzy i o tom, jak předcházet podobným situacím, se budeme bavit v rámci K5,“ uvedl s odkazem na vládní koalici. S Rakušanem o situaci hovořil, informace má ale pouze z médií. „Teď se pojďme bavit o tom, co můžeme udělat dál pro to, aby se podobné případy neopakovaly,“ řekl Fiala.

Styky z Redlem považuje za chybu. „Nebo naivitu, což je u politika také chyba. To je vše, čím se cítím být vinen. Určitě ne účastí na zločinném spolčení. Nic jsem neukradl, nikomu jsem nepřihrál žádný byznys,“ dodal. Ministr školství by měl podle něj být nezpochybnitelným vzorem. „Odcházím nerad od načaté práce,“ dodal.

Hlavou hydry je Rakušan, míní Babiš

Podle předsedy ANO Andreje Babiše je evidentní, že má Gazdík „tunu másla na hlavě“. „Po všech jeho lžích byla rezignace nevyhnutelná. Post poslance si samozřejmě ponechá, protože by bez státu neměl ani na chleba,“ nechal se slyšet opoziční poslanec. Babiš je zároveň přesvědčen, že Gazdík je pouze jedním „chapadlem“. „Skutečnou hlavou hydry je pan Rakušan, který organizovaný zločin STAN kryje z pozice ministra vnitra,“ míní šéf ANO.

Tomio Okamura, předseda SPD, je přesvědčen, že plnou odpovědnost za vládu nese premiér, který strká hlavu do písku. „Neumí se k situaci postavit čelem a chování představitelů STAN po celou dobu toleruje,“ podotkl Okamura. Starosty označil za „politicko-kšeftařský projekt“. „Jeho vrcholní představitelé jsou součástí organizovaného zločinu a napojení na mafii. Nikdy neměli být ve vládě, takže jediným řešením je odchod celého STAN z vlády,“ věří šéf SPD.

Radima Fialu, předsedu poslaneckého klubu SPD, podle jeho slov Gazdíkův krok překvapil, považuje ho ale za logický. „Je to největší spojení zločinu a politiky snad od devadesátých let,“ domnívá se o aktuální kauze kolem Hlubučka. Fiala v rozhovoru s ČT dodal, že pokud by se ukázalo, že Rakušan chtěl reorganizovat NCOZ, měl by rovněž okamžitě rezignovat.

K výměně ministra vnitra nevidí premiér Petr Fiala důvod. Podle slov předsedy vlády Rakušan neovlivňuje policii a jeho personální kroky ve vztahu k policii zachovávají kontinuitu.